陳妍霏在劇中和王淨撂英語。（粘耿豪攝）

黃健瑋（左起）謝盈萱、王淨、陳妍霏今為戲造勢。（粘耿豪攝）

謝盈萱、黃健瑋、王淨、陳姸霏今（14）日出席Netflix職人劇《人選之人—造浪者》聯訪。王淨在劇中和戴立忍不僅發展婚外情，還有激情床戲、背部全裸，導演林君陽特地約一天和她討論尺度和拍攝細節，王淨原本已和導演達到背部全裸的共識，沒想到服裝組同仁接收訊息有誤差，要她穿小可愛到場拍攝，王淨心裡納悶拍到最後忍不住問導演「我什麼時候才可以脫？」導演才意識到是個善意的誤會。

導演提到，「因為我們前面說可以，但她穿小可愛來，我就以為當下她不想要，但其實是誤會，大家都很保護她。」王淨率性說：「其實我根本沒差，只是他們很貼心，防護本身就做很好了，我本來就不喜歡一直遮來遮去。」背部全裸有問過男友曹祐寧嗎？王淨笑答：「我那時還沒認識他，他沒辦法有什麼意見」會再請男友追劇。

她和戴立忍拍激情戲一點也不緊張尷尬，她透露戴立忍在現場有種神奇魔力，能夠順理成章讓整件事情發生，「他非常輕鬆，會讓很多心理疑慮都沒有，表演會很相信這一切都是真的。」坦承拍攝時真的會愛上他，大讚戴立忍是「行走的費洛蒙」。王淨和陳妍霏在劇中幾乎都用英文對話，演起來相當自然不尷尬，但陳妍霏還是害羞得不敢看播出，「我看的時候耳朵都摀起來不敢面對。」