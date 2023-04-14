推特用戶可以在設定中選用「變現」（Monetization）標籤來取用這項功能。而提供訂閱服務的用戶可以拿到除了Android和iOS平台抽成之外訂閱者所支付的所有款項。未來這12月，推特一分錢也不會收取。

馬斯克在推文中表示：您將收到我們收到的所有錢，也就是在iOS和Android是訂閱費的70%（這些平台收費30%）；在網絡上是訂閱費的92%（可能更好，具體取決於支付處理公司）。

他並表示推特也會幫忙宣傳創作者的作品，盡可能讓他們賺取收益。

谷歌則發布電郵澄清馬斯克的說法，稱Google Play平台對所有訂閱收取的服務費已經在2022年從30%調降至15%。

馬斯克周三表示，推特將「大致達成損益兩平」，因為大部分廣告商已經回歸，以及在大規模裁員後，其積極削減成本的努力已經開始取得成果。在談到大規模裁員時，馬斯克表示，之前推特的情況是負現金流高達30億美元，所以不得不採取激進的行動，「如果一切順利，我們的現金流可能在本季就轉負為正」，他並表示，推特目前的用戶數創下歷史新高。