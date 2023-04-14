蔡英文總統今下午前往臺中視導「陸軍特戰訓練中心」時表示，這段期間因為中國軍演，各單位任務都很繁重；她強調，「面對臺海情勢，我們不會升高衝突，也不會挑起爭端，但我們會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線」。

總統抵達後，先後聽取「專案部隊訓練－快速繩降」、「特戰基礎班隊訓練－繩索下降及通過突擊吊橋、絕壁攀登及平衡攀登」說明。最後頒發加菜金，感謝官兵們的辛勞付出。

總統致詞時表示，今天上午她去看了空軍第三聯隊，下午則來到麗陽營區和國軍弟兄姊妹們見面。這段期間因為中國軍演，各單位任務都很繁重，今天，她特地來這裡慰勞大家辛勞，也代表全體國人向大家致上最深感謝。

總統也再次強調，面對臺海情勢，我們不會升高衝突，也不會挑起爭端，但我們會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。因此，我們的部隊要持續精進戰技，提高應變能力。像特訓中心推動了許多演訓計畫，相信在大家的努力之下，一定能夠不斷提升國防戰力。

總統說，她很關心特戰弟兄姊妹的訓練情況，這次來到麗陽營區之後，陸軍航空特戰指揮部轄下的一級直屬部隊，她都走過一遍了。稍早聽到大家執行任務的心得，她要感謝教官們用心教學，也要對大家展現高度專業和高昂士氣表達肯定。

總統指出，麗陽營區是航特部的重要培訓基地。每一位特戰官兵都是經過長時間勤訓精練，才能有今天的成果，成為守護國家堅強的力量。她要告訴大家，軍民一體，團結一致，全體國人都是國軍最大的支持。

最後，總統再次感謝國軍弟兄姊妹的付出，「大家辛苦了」。我們繼續為守護臺灣而努力。

包括國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長邱國正、陸軍司令徐衍璞、第五作戰區指揮官李兆明、航特部指揮官張台松、特訓中心指揮官陳達成等亦出席是項行程。