全民普發6000塊剛入袋，趕緊趁著4月底，衝一波國旅！麗寶樂園渡假區祭好康，2家飯店，三種房型任選都只要6,000元，最低下殺3.6折、現省超過萬元，超划算！不僅如此，如果是「福容享福卡」的會員，單筆消費滿6,000元更是直接加碼送出365點福星點數，價值高達36,500元！另外，從4月16日起，會員到福容消費後，在社群媒體上傳網美照，就有機會獨得價值超過12萬元的環島住宿券，好康享不完。

即日起至4月底於麗寶福容大飯店官網，指定日期入住以下房型都只要6000元，包括原價16,500元的麗寶賽車主題旅店「超能客房」可選擇入住三天兩夜或一次兩間房；想要搭配樂園門票可選擇「傳奇客房」雙人住宿一晚含早餐(原價13,310元)，加人加價不收費（至多加2人），加碼再送探索世界與熊大的麗寶小鎮門票，讓你一家四口出遊一次搞定。

麗寶福容大飯店「精緻家庭房」雙人住宿一晚含早餐2客只要6000元(原價$14,680)。(福容飯店提供)

福容大飯店大手筆，分享美照第一名送12萬元住宿券。(福容飯店提供)

麗寶福容大飯店「精緻家庭房」雙人住宿一晚含早餐2客，加人加價不收費（至多加2人），加碼送600元餐飲抵用券，原價14,680，現在也只要6000元就能入住! 飯店還有休閒活動，春季推出限定的手做日式糰子、花季夜燈DIY，還有兒童睡前故事等滿滿活動，讓親子旅遊更豐富。

擁有15家連鎖的福容大飯店，也從4月16日起到六月底前，特別針對於「福容享福卡」會員，推出「我在福容，天氣晴」照片、影像大募集活動，讓旅客用影像記錄在福容旅遊的美好時光。會員只要在4月16日至6月30日期間將照片或影片公開上傳在個人的FB或IG等平台，經過專家評選，第一名可獲得價值12萬元的環島住宿券，第二名可獲得環島任你遊套組，網路票選最佳人氣作品可獲得美棧墾丁豪華四人房住宿券，凡參加並新加入享福卡會員就可獲得福星點數30點，總獎金超過50萬元以上。

福容大飯店_網美照大募集活動，邀您補捉旅遊的精彩瞬間。(福容飯店提供)

福容桃園機捷A8店_「田園咖啡廳」推出享福卡獨享優惠【周四限定、現省99】。(福容飯店提供)

福容大飯店「我在福容，天氣晴」照片、影像大募集活動，全台有15家飯店可選擇打卡拍照；位於精華地帶的福容台北一館，現正推出會員獨享2.0住宿專案，在市中心就可享受黃金美人湯，一晚只要$3,388起。喜歡客家菜系的人別錯過福容桃園店推出享福卡三重送活動，4/30前享福卡會員至福粵樓用餐可享「桃園物產嘉年華」特色菜第二件半價優惠，一次點滿鮮蝦腐皮捲、招牌蘿蔔糕、黃金蝦餃皇等港點三冠王可享5折優惠。福容中壢店也有會員超低價住宿專案，只要$2,200即可入住。嚮往黃金沙灘與蔚藍海洋就到東北角福容福隆店，即日起至6/30日推出「一起7旅行」住房專案入住即享雙人精緻和洋客房，再加贈「Deseno 尊爵魔力 30吋 防爆新型拉鍊行李箱-特仕版」一個，周年慶價只要9,999元起，相當下殺47折。或到南台灣福容高雄店享會員隱藏優惠雙人房型3,299元起，再贈愛之船船票、不老松足療紓壓優惠券等。

桃園機捷A8店推出享福卡「新朋友見面禮」活動，加入就送環球購物中心A8店優惠券，可憑券兌換購物折扣，享Adidas愛迪達、美珍香肉乾、Rainbows彩虹全球3C等品牌優惠。此外，「田園咖啡廳」也有會員獨享優惠「周四限定、現省99」凡4/13、4/20、4/27午晚餐時段，會員用餐就送『老朋友福利金』享99元減免，還可併用享福卡用餐折扣。福容花蓮店即日起，預訂「對你最好 2023年度會員住房專案」，兩人同行入住市景客房，只要$2,600起，可享早餐買一送一優惠，再享三溫暖買一送一(暑假期間不適用)。還有會員加碼贈活動，即日起至06/30止，新會員入會即可得到福星點數50點、精緻晚餐第二人半價以及迎賓禮兌換券；舊會員活動期間推薦新會員入會，不限人數，皆可獲得福容花蓮店200元抵用券。

「福容享福卡」會員，無門檻、免入會費，只要拿起手機下載「福容享福卡」APP，填妥相關資料，即可加入會員，立即享有福容全台連鎖飯店消費95折優惠，還有不定期推出的各項專屬活動、專屬優惠。6月底前，來福容消費並分享美照，還有機會獨得十二萬元以上住宿券，現在就行動。詳情請洽官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/