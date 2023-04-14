隨著新冠疫情趨緩，近期有不少民眾都到海外旅遊。一名網友崩潰表示，他去日本玩了9天，回台後深深感受到兩地的明顯差異，尤其「街景醜陋、馬路三寶」讓他特別有感，而同行友人甚至還開玩笑說，在日本當遊民也會比住在台灣幸福，貼文一出，引發不少網友共鳴。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己已經兩年沒出國，清明連假期間他從日本廣島一路玩到大板，突然有感而發，「台灣街景道路根本地獄吧！」他認為，日本的住宅設計都不會太突兀，反觀台灣，「感覺你只要有錢，就會想蓋得整條街你最屌」。

原PO表示，走在日本的人行道上，完全不需要閃避變電箱、違停車輛，甚至也毋須提防人行道的高低落差，就算走路發呆也沒有關係，直說：「台灣感覺會死吧？重點我們台灣妹子到日本過馬路還想讓車過，我整個淚流滿面，太奴了吧QQ」。

除此之外，原PO也認為日本的街景大勝台灣，隨便一個角落都是記憶卡殺手，讓他狂拍一堆照片，反觀台灣，可能只有沒特色的「打卡點」，而他的友人也感慨地說：「在這裡當遊民應該也比台灣幸福」。

當原PO結束9天假期，一回到台灣就感受到兩地的明顯落差，他從台中高鐵出站不到3分鐘就遇到「馬路三寶」，還覺得該地的街景相當醜陋，一時之間忍不住飆罵髒話，「這X小地獄啊！」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「日本鄉下水溝還能抓魚呢」、「去年12月去東京13天有同感…回來一個禮拜都還不習慣」、「街景反映人民素質，很合理啊」、「台灣很刺激，這樣你才不會無聊」、「認命吧，住台灣先祈禱不要死在路上」、「你跟我的感想一模一樣」。