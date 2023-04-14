有些男性喜歡在交友軟體傳下體照調請，對此，北醫附醫泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修指出背後4大動機，並提醒男性，下體照主要是在性興奮期才會有視覺促進的作用，如果對方連性渴望都還沒達到，多數情況只會造成反感。

陳偉傑、羅詩修在臉書粉專發文分享一篇2016年《美國單身人士》（Singles in America）的調查顯示，49％的女性在沒有主動要求的情況下，曾在交友軟體中收到下體照。對此，哈佛研究員賈斯汀（Justin Lehmiller）歸納出男人喜歡傳下體照的4大原因：

▍快速篩選砲友

演化上，男性為了快速找出潛在砲友，發下體照的「直球對決」是最省時省力，能快速找出傳宗接代對象的方式。

▍高估女生的性慾

只要感情基礎夠穩固，傳下體照給自己深交的伴侶可以「助性」，但男性常常會誤以為不熟的女性跟自己的伴侶一樣，容易被下體照誘發性慾。

▍女友砲友傻傻分不清楚

對於女性來說，感情多以友誼為前提，之後等到發展一段時間，才會有性慾漸漸產生，然而男性的大腦常常會誤認為，友誼就已經足以成為砲友的代名詞，因此會傳下體照作為砲友見證。

▍對自己的過度自信

根據研究指出，這也可能是男性傳下體照的原因，儘管以往在大街上暴露身體性器官是違法，但交友軟體可說是法律的灰色地帶，只要沒被檢舉就不會出事，這也成了這類人情緒抒發的地方。

陳偉傑、羅詩修指出，若想來個激情之夜，要先了解女性的性慾分為兩階段，首先是「性渴望」，簡單來說就是「感覺想要」，要度過這個階段，大多數的女性需要一定的安全感與對另一半的認識，即便是AV女優也會先讓演員雙方先相處一段時間，為的就是能夠讓這段升溫。其次是「性興奮」，也就是性愛，包括前戲、高原期、高潮、退燒。

最後，陳偉傑、羅詩修提醒，下體照主要是在性興奮期才會有視覺促進的作用，如果連性渴望都還沒達到，多數情況只會造成反感，因此奉勸諸位男性，下體照還是先收藏起來就好，凡事按部就班最有感。