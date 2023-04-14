烏來雲仙樂園配合台中國際旅展推出優惠活動。（雲仙樂園提供）

中台灣「2023 ATTA台中國際旅展」於4月14日起一連4天在台中國際展覽館（烏日區中山路三段1號）盛大展出，新北市烏來雲仙樂園共襄盛舉參展，目前正值賞螢季節，園區內有多處螢火蟲棲地的雲仙樂園推出住宿優惠，邀民眾到雲仙樂園體驗賞螢樂趣兼享受森林芬多精浴。

烏來雲仙樂園配合台中國際旅展推出優惠活動。（雲仙樂園提供）

雲仙樂園有豐富的自燃生態和森林資源。（新北市觀光旅遊局提供）

旺旺纜車可遊覽雲仙樂園。（雲仙樂園提供）

新北市烏來以「春櫻、夏溪、秋楓、冬泉」享有盛名，一年四季皆有不同景緻，隨著賞螢季節來臨，位於烏來瀑布源頭的「雲仙樂園」更是賞螢祕境，園區內沒有光害、遠離都市塵囂，園區有多處螢火蟲棲地，是新北市內難得一見的賞螢祕境，加上位於烏來瀑布的水源地，海拔高、群山環繞岩道，沿途都是豐富的蕨類生態與森林資源，一邊賞螢一邊享受森林芬多精浴。可近距離感受螢火蟲在身旁漫舞，體驗難忘的賞螢樂趣。

雲仙樂園內的復古庭院建築。（雲仙樂園提供）

雲仙樂園是新北市難得的賞螢秘境。（雲仙樂園提供）

雲仙樂園是新北市難得的賞螢秘境。（雲仙樂園提供）

烏來雲仙樂園適逢賞螢季節，共襄盛舉參與台中旅展也響應普發金政策，推出普發現金平日住宿優惠價買一送一（兩張住宿券）只要6000元，原價1萬400元，下殺歷史新低58折。另有適合親子一日遊行程票劵，含高空纜車和下午茶劵旅展價只要350起。現場配合展覽活動加碼送出水神乾洗手與凍痴雪糕，數量有限送完為止。