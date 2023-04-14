斗六市公所把梅林里的文教活動中心改為長青食堂中央廚房，最高可供應2100名老人餐食。（周麗蘭攝）

斗六市長青食堂中央廚房14日啟用。（周麗蘭攝）

雲林縣長青食堂縣府補助每人30元，不少社區因無場地、缺人手無法開辦，斗六市公所把梅林里的文教活動中心改為長青食堂中央廚房，最多可供應2100名老人餐食。除了斗六市，林內鄉、四湖鄉也希望為老人家興建中央廚房，普及照顧老人家的飲食。

雲林縣府大力推動長青食堂共餐政策，周一至周五4菜1湯，縣府補助30元，65歲以上民眾只要自費10元到30元不等就有資格吃，全縣20鄉鎮市已有160個食堂，1萬3000多名長者受惠。

斗六市公所財政充裕，補助每名長者20元餐食費，亦即斗六市老人只要每餐自費10元就能享用熱騰騰且營養均衡的午餐，但社區若找不到場地、義工煮飯菜，就只能乾瞪眼。

在老人家千呼萬喚請求下，斗六市長林聖爵決定把啟用不久的梅林里文教活動中心改為中央廚房，公所自籌400多萬元、縣府補助488萬元，中央廚房修繕完工，可煮食2100人午餐，今（14日）揭牌啟用，供應市區5個里包括社口里、公正里、成功里、忠孝里、信義里約800名長者的午餐。

市長林聖爵指出，斗六市65歲以上長輩有1萬7940人，占16.6％，市區的5里缺活動中心、廚房，如今中央廚房落成，只要10幾分鐘車程就能送達，未來視狀況再擴大服務範圍。

縣府社會處表示，全縣長青食堂加上斗六中央廚房落成啟用，累計165個，近年物價高漲，長者很需求社區開辦長青食堂，縣府也很鼓勵社區申請，2022年編列1.3億元預算，今年追加至1.6億元，可能是全台最高。

全縣20公所補助額最高的是斗六市補20元，財政困窘的公所即使未補助，老人家也只需自費30元。

長輩是社會的資產，除斗六市為老人家興建中央廚房外，林內鄉、四湖鄉目前也積極尋找地點。