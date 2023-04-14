經過長考後，哈利決定出席老爸查爾斯5月6日的加冕典禮，而梅根則將留在加州陪兒女。

英王查爾斯三世5月6日即將加冕，雖然王室早就向哈利和梅根發出邀請函，但薩塞克斯公爵夫婦卻遲遲沒有回覆。據說他們一直想知道，屆時在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）會場的座位安排。

據《每日郵報》（Daily Mail）14日報導，消息人士透露，哈利隔著大西洋，來來回回打電話，是因為他滿腦子想著，儀式進行時會坐在什麼位置。而這是他一直拖到最近才證實，自己會出席加冕典禮的緣故之一。至於梅根則已確定要留在加州，陪和爺爺加冕同一天生日的兒子亞契，還有女兒莉莉貝。

儘管白金漢宮並未回應，但不只1位消息人士證實，雙方為了敲定出席問題，做了廣泛的討論。哈利夫妻不斷詢問，要是他們出席，誰會坐在他們前後。消息人士並透露，哈利似乎格外關注這細節。

經過長考後，哈利決定出席老爸查爾斯5月6日的加冕典禮，而梅根則將留在加州陪兒女。

事實上，哈利除了針對要是他出席，問了一連串問題外，還要王室給某些「保證」，但細節則不得而知。而在女王生前，哈利和梅根雖出席了「白金禧」（Platinum Jubilee）的慶祝活動，以及倫敦聖保羅大教堂（St. Paul's Cathedral）的感恩禮拜（National Service of Thanksgiving），但尷尬的是，查爾斯、卡蜜拉、威廉和凱特坐在中殿的一側，而他們卻坐在另一側。

自從哈利和梅根與家人的摩擦加劇後，他們在出席王室活動時，距離主位也愈來愈遠。原本各方希望，查爾斯的加冕典禮能製造和解機會。不過，據悉王室成員目前還沒心情與他們和好。

1位消息人直言，隨著查爾斯加冕的日期逼近，王室成員都一心忙著準備這歷史性盛會，現在沒人有心情去想和解的事。