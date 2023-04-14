英王查爾斯三世5月6日即將加冕，雖然王室早就向哈利和梅根發出邀請函，但薩塞克斯公爵夫婦卻遲遲沒有回覆。據說他們一直想知道，屆時在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）會場的座位安排。
據《每日郵報》（Daily Mail）14日報導，消息人士透露，哈利隔著大西洋，來來回回打電話，是因為他滿腦子想著，儀式進行時會坐在什麼位置。而這是他一直拖到最近才證實，自己會出席加冕典禮的緣故之一。至於梅根則已確定要留在加州，陪和爺爺加冕同一天生日的兒子亞契，還有女兒莉莉貝。
儘管白金漢宮並未回應，但不只1位消息人士證實，雙方為了敲定出席問題，做了廣泛的討論。哈利夫妻不斷詢問，要是他們出席，誰會坐在他們前後。消息人士並透露，哈利似乎格外關注這細節。
事實上，哈利除了針對要是他出席，問了一連串問題外，還要王室給某些「保證」，但細節則不得而知。而在女王生前，哈利和梅根雖出席了「白金禧」（Platinum Jubilee）的慶祝活動，以及倫敦聖保羅大教堂（St. Paul's Cathedral）的感恩禮拜（National Service of Thanksgiving），但尷尬的是，查爾斯、卡蜜拉、威廉和凱特坐在中殿的一側，而他們卻坐在另一側。
自從哈利和梅根與家人的摩擦加劇後，他們在出席王室活動時，距離主位也愈來愈遠。原本各方希望，查爾斯的加冕典禮能製造和解機會。不過，據悉王室成員目前還沒心情與他們和好。
1位消息人直言，隨著查爾斯加冕的日期逼近，王室成員都一心忙著準備這歷史性盛會，現在沒人有心情去想和解的事。
文章來源：Prince Harry and Meghan Markle kept King Charles waiting over Coronation plans 'because they wanted to know who would be sitting in front of them and who would be behind them' in Westminster Abbey during weeks of 'transatlantic ping pong'
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