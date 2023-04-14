怕被管收說詞反覆 警及時阻詐保婦160萬

台北市文山區1名張姓女子，日前接獲假檢警詐騙電話，因遲繳電費，將遭法院監管帳戶，需將帳戶內存款匯到特定帳戶內才不會被監管，急忙跑到郵局欲解除定存160萬元，郵局行員發現事有蹊翹請求警方到場協助辨識查證。

警方表示，文山第二分局萬盛派出所警員戴祥耘、林冠廷日前擔服備勤勤務，接獲110報案，欲解除郵局帳戶內的定存160萬元，作為買賣房子使用，請求警方到場協助辨識查證，員警到場了解後，張女說詞反覆不一引起警方警覺，警方鍥而不捨勸說，才稱與一名自稱檢察署陳檢察官通話，張女稱對方告知其因遲繳電費，將遭法院監管帳戶，需將帳戶內存款匯到特定帳戶內才不會被監管，並配合檢警調查，依指示配合不得聲張，張女因深怕帳戶無法使用，故來郵局提款，被郵局行員發現事有蹊翹，即刻通知員警到場協助了解。

員警得知原委後，察覺是詐騙集團假檢警詐騙手法，先安撫張女緊張的情緒並向她說明，這是國內常見的詐騙手法，檢警不會以任何理由要求民眾交付個人財物，並告知張女近期常見詐騙案例後，張女才恍然大悟且打消匯款念頭，感謝警方熱心查證並協助攔阻詐騙；戴等2員告知張女日後若有遇相似情況，可直接撥打165防詐騙專線或派出所電話詢問，張女對於員警積極求證及為民服務之精神，深表感謝。

文山第二分局提醒，近期分析詐騙集團慣用「假檢警詐騙」、「猜猜我是誰」、「假投資詐財」等手法詐騙民眾，如住家接獲任何可疑電話一定要把握「一聽二掛三查證」的要領，在交付財物前務必保持冷靜停一停、想一想，並且做再次的查證，不要輕易落入詐騙集團的話術而將辛苦賺來的錢財拱手送人，如有任何問題也請民眾立即撥打110或165反詐騙電話諮詢。