有些人情史豐富，才剛與上一任分手，又無縫接軌認識下一位，不過他們每一段感情都很短暫，幾乎難以維持長久。《搜狐網》近日分享3個戀愛經驗豐富，但卻找不到真愛的星座，每段戀情又短又沒結果。

1、射手座

射手座眼光很高，一直在追不愛自己的人，而且對方只要越高冷，他們就越喜歡，不過對感情僅抱持3分鐘熱度，在遇到真愛前，他們都是抱著玩樂的心情看待愛情，喜歡就在一起，不喜歡就馬上分開，若與伴侶有爭執，射手座不是主動去解決問題，而是選擇躲起來，他們就像長不大的孩子，經歷很多挫折才會變成熟。

2、水瓶座

水瓶座的內心很神祕，唯有自己才知道想要什麼，外人都難以搞懂他們，水瓶座遇到喜歡的人，他們會主動出擊，對象的條件要有內涵，要求可說是非常高，不過他們有時卻分不清愛情和友情，有時一衝動就和別人在一起，之後才會發現兩人只是友情，最後選擇分手，對方可能因此受傷，遇到真愛並不容易。

3、雙子座

雙子座待人和善，交際能力強，身邊有許多異性，經常會有人與他們表白，雙子座也很享受這種感覺，但卻容易在愛情中迷失自我，不知道內心究竟想要什麼，感情開始地快，結束地也很快，唯有和各種各樣的人相處後，才知道自己跟哪一類人比較適合，由於他們感情豐富，所以是身邊朋友的開導老師，但自己卻難遇真愛。