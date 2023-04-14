為守護母嬰健康，國民健康署設有「孕產婦免付費關懷專線」，但近期有不明人士以專線名義致電，藉機推銷到府服務或購買童書等婦幼產品。國健署提醒，諮詢專線不會主動外撥電話，也不做推銷服務，請民眾留意確保自身權益。

國健署自101年9月起建置孕產婦免付費關懷專線0800-870-870（諧音抱緊您，抱緊您），舉凡從孕前、孕期至產後照護、母乳哺育指導、親子健康、情緒困擾等議題之保健諮詢、傾聽、關懷及支持與必要的資源轉介等，由專業人員親切解答民眾疑問。

據統計，111年來電諮詢共有1萬8011通，其中以女性居多，占85％，男性雖然僅占約15％，但相較於109年男性增加7％，關心的議題包括「老婆孕吐怎麼辦」、「寶寶半夜哭鬧」、「不吃奶」及「哺乳」等問題，顯示有越來越多的準爸爸想積極參與媽咪的孕期生活及增加照顧寶寶的識能。

近期諮詢專線接獲許多媽媽反映，有不明人士以「孕產婦關懷專線」名義致電，先以哺乳及寶寶相關照護等相關話題打消戒心後，再趁機推銷到府服務或購買產品。國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟指出，自去年下半年起，大約接獲6通電話反映此事，內容大多是到府服務推銷童書等婦幼產品。

陳麗娟提醒，諮詢專線不會主動外撥，也不做推銷服務，僅受理民眾有相關問題時主動進線，除非諮詢的問題比較複雜，才會向專業人員深入了解再回撥；民眾若接獲可疑電話，可先確認並記錄來電者的單位及身分，以確保自身權益。