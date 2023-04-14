關原加油站賣肉粽，被網友譽為最好吃的「雲端肉粽」。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

關原加油站販售肉粽，銷售量大，工作人員很忙碌。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

中油關原加油站是全台最高的加油站，肉粽售價要微幅調整，獲網友支持！站長與工作人員表示感謝。（台灣中油公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

位於中橫公路上的台灣中油關原加油站是全台最高的加油站，海拔高達2374公尺，因沿線沒有商店，補給不易，開賣肉粽後大獲好評，連假肉粽加量仍完售，因原物料調整，預告下個月要微幅調整漲5元，每顆賣45元，網友不嫌貴，力挺高山賣這價錢真的「超佛心」！

關原加油站位於中橫公路117公里處，是花蓮縣秀林鄉境內，也是全台最高加油站，沿線無商店，台灣中油公司為替旅人補給，供應肉粽、咖啡等熱食，尤其到連續假期，加油站前排長長人龍，最受歡迎的肉粽過去每月平均賣5000顆，連假一天要追加到600顆，仍然賣光。被網友譽為最好吃的「雲端肉粽」！

原本售價每顆40元，最近站方貼出公告，「雲端肉粽」將從5月1日起調漲為45元。「中橫路況交通資訊站」臉書粉絲頁轉貼漲價消息，網友留言一面倒力挺「價位很合理」，認為萬物飛漲，山下都漲得一塌糊塗，何況在物資運送不易的高海拔地區，一顆只賣45元很便宜。

還有網友說，太佛心了，邀約網友一起吃爆關原肉粽！還說關原肉粽以手工包裹香菇、豬肉等餡料，簡單卻很美味，價格也平實，在高山上能吃到燒肉粽是何等美味，就算漲價還是不到50元，價格也合理實在啦。消息一出短短一天，按讚數超過1萬個。

台灣中油油銷事業部東區營業處處長許博彬表示，「雲端肉粽」一顆40元已經維持3、4年，因原物料調漲且各項營運成本增加，若要使用原有材料並堅持手工包粽製作，現行價格勢必不符成本，為了維持長久以來建立的雲端肉粽品質，決定微幅調漲，持續讓雲端肉粽飄香中橫公路。希望大家繼續支持。