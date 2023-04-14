鄭仲茵跟陳冠霖過去有過一段婚姻，之前因女方受訪時提到小孩只有滿月時見過生父，引發陳冠霖不滿，臉書反擊並再次扯出20年前的離婚風波，雙方更針對KTV暴力事件各有說詞，對此，鄭仲茵今（14日）發出律師聲明，並找出當年北檢判決書和保護令證明，強調「清白很重要，拒絕將檢討被害者變成常態」。

鄭仲茵透露歷經幾番波折找尋資料，畢竟年代久遠，但她相信「真相會自己找到回家的路」，因為真相只有一個，並找律師發聲明，指出當年陳冠霖早有對鄭仲茵實行暴力，方立有自白書承諾將負起家庭責任。

鄭仲茵聲明：

茲就日前各媒體相互引用陳冠霖君112年3月3日、6日之Facebook粉絲專頁貼文及陳君之綜藝節目畫面等內容，報導「最後一次發言，還原KTV事件！喊話鄭仲茵：放過我吧。」相關新聞中提及「陳冠霖打了鄭仲茵一巴掌，是希望她能冷靜下來，並附上2003年KTV傷害案件判決書，爆料遭鄭仲茵徒手毆打，抱怨離婚20年來不斷被抹黑」、甚至報導鄭仲茵小姐稱陳君有特殊體徵等不實內容，謹此受當事人鄭仲茵小姐委託，嚴正聲明上開報導與事實不符。

關於20年前的KTV事件，鄭仲茵小姐已於112年3月5日在Instrgram中澄清衝突始末，此前鄭小姐近20年來未曾公開提及此事，更無所謂抹黑攻訐消費，應予澄明。依臺灣臺北地方檢察署91年度偵字20262號聲請簡易判決處刑書(附件一)以及臺灣士林地方法院91年家護字第306號暫時保護令(附件二)，陳君早有對鄭小姐實行暴力，方立有自白書承諾將負起家庭責任。而陳君與鄭小姐爭執之時，竟全未考量鄭小姐身懷六甲，仍將其拉到包廂外，徒手毆打其頸部、面部致左前額紅腫擦傷、左顴骨處紅腫痛、上下唇擦傷、雙上臂紅腫、左手臂處擦傷等多處傷害，確有涉犯家庭暴力罪，可見陳君於Facebook粉絲專頁貼文避重就輕，刻意遮掩自身犯行，絕非報導、陳君所稱只有一個掌摑！又陳君於發文中自承雙方調解後互撤傷害告訴，可知雙方當時確互相有肢體衝突，且事後雙方均撤回告訴乃論之傷害罪告訴，鄭小姐根本未受刑事判決！又關於特殊體徵乙節，陳君已自承為記者詢問，自始至終均非鄭小姐所指述。詎仍有數媒體、民眾未經查證引述前揭不實內容，稱鄭小姐多年抹黑陳君、因KTV衝突事件遭刑事判決、影射鄭小姐透露陳君特殊體徵等不實報導，已對鄭小姐造成聲譽及事業上之損害！爰代鄭小姐聲明如上，若再有涉此之不實報導，將提起加重誹謗罪之刑事告訴，裨維權益。