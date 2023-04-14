毅嘉第一季自結合併營收金額達19. 23億元，較去年同期成長約10%，合併毛利率約12%，合併營業利益約4.797萬 元，合併稅前淨利約4.438萬元。

毅嘉第一季度營運雖然受到春節工作天數減少及客戶消費性產品需求疲弱影響，但整體營收在車用產品強勁需求的帶動下，單季合併營收來到19.23億元，較去年同期成長10%，合併毛利率12%則較去年同期持平，營業淨利亦與去年同期相當， 但第一季的稅前淨利則因為受到匯率波動影響，單季稅前淨利約4.438萬，較去年同期減少約36%。

展望未來，毅嘉表示，隨著車用供應鏈缺料情況顯著舒緩，客戶車用產品需求強勁，消費性電子需求也可望逐步回暖，第二季營運將有機會優於首季，而下半年的營運也可望明顯優於上半年，若以產品應用別來看，毅嘉去年車用產品佔整體營收之比重已達65%，今年則可望挑戰七成之營收比重，預期將可帶動毅嘉今年度的營運再創新高。