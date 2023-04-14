屏東菸葉館「菸‧葉‧廠─複薰的金黃記憶」，獲得2023德國iF設計獎，讓屏東美學設計力再一次被世界看見。（林和生攝）

被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎（iF Design Award）， 2023得獎名單揭曉，屏菸1936文化基地的屏東菸葉館「菸‧葉‧廠─複薰的金黃記憶」於全球逾萬件參賽作品中脫穎而出，勇奪文化展覽類獎項，讓屏東美學設計力再度被世界看見。

屏東縣政府表示，屏菸1936文化基地保留工業遺產的歷史風華，用文化藝術當介面，融合科技與跨領域藝術，匯集眾多主題的博物館群，引領大眾走進屏東產業、藝術、人文、地景、創作。

整個基地主鑽是菸葉廠，並以「菸．葉．廠－複薰的金黃記憶」常設展，見證臺灣菸葉產業與文化的精髓。

今年共有來自56個國家、近1萬1千件參賽作品，參加德國iF設計獎，屏東菸葉館「菸．葉．廠－複薰的金黃記憶」常設展，今年拿下室內設計項目文化性展覽類獎項，是繼2022年獲國內外5項展覽設計相關大獎，再次讓屏東文化軟實力於國際發光發熱。

文化處表示，今年二月才邁入一周年的屏菸，迅速累積人氣，不只是一處地方史與產業史的切面，也是一條串聯過去和未來的通道，正逐步展現出一座當代城市博物館的核心價值。

屏菸除現階段已開放的菸葉館、客家及原民館、商業特展等主題館，目前持續修復園區內倉庫，建構包括典藏中心、縣立美術館及運動探索館，從硬體到軟體的規劃皆用心關照各個不同年齡層客群，將打造屏菸成為全臺灣具文化藝術指標的場域。