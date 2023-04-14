五股泰山輕軌可行性研究在歷經13年，今(14日)終獲行政院宣布核定，新北市捷運局為加速推動五泰輕軌，已先行啟動綜合規畫作業，積極爭取2年內完成綜合規畫中央核定，朝向核定後6年完工通車目標，以提供市民更便捷的三環六線捷運路網。

捷運局表示，五泰輕軌在2010年8月完成可行性研究，國發會於2022年2月21日建議行政院核定，經過1年多的等待與補充，在地方與中央共同合作努力之下，終獲得行政院宣布核定。

新北捷運局長李政安指出，歷經13年總算爭取到行政院核定，爭取等待過程中，捷運局仍不停歇，已於2022年6月先行啟動綜合規畫，可接續辦理加速推動，朝向2024年第1季提出綜規報告送中央審議為目標。

五泰輕軌路線全長11.6公里，設置14座車站及1座機廠，捷運路線行經三重、蘆洲、五股、泰山計36萬人口稠密地區，可與環狀線北環段Y22、蘆洲線蘆洲站以及機場線規畫增設A5a站轉乘，預估總工程經費227.29億元，其中新北府負擔155.57億元，中央補助72.22億元。

五泰輕軌興建預期可解決現況該區域道路交通服務水準不佳問題，並帶動區域發展，以提供市民安全、便捷的捷運運輸，此外已預留後續延伸板橋路廊的泰板輕軌，預期透過五泰及泰板輕軌連結，串接新北多條運輸路網，將可成為新北市南北連貫之骨幹公共運輸，引導都市成長。