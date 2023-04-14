海基會顧問會議日前針對辜汪會談30年來兩岸關係爭論進行研討，由前政大國關中心副主任、前陸委會副主委吳安家擔任引言人。吳安家表示，捍衛中華民國是臺灣的底線，也應該是朝野政黨的共識。假如中國大陸不接受中華民國存在的歷史事實與政治現實，兩岸僵局就無法化解。

「辜汪會談」於1993年4月27日在新加坡舉行，而「辜汪會談」也順利簽署4項協議迄今即將屆滿30周年，海基會邀請吳安家與顧問們共同討論「辜汪會談30年」，會議由海基會董事長李大維主持，副董事長兼秘書長邱垂正等海基會主管參加。

吳安家強調，辜汪會談至今已30年，兩岸關係定位必須要清晰、不能再模糊，捍衛中華民國應該要是跨黨派的共識。兩岸互動的基本原則是溝通、交流、建立互信、避免戰爭，兩岸應該持續維護直航、小三通等各項交流，有交流才能建立互信，也應該在時機條件成熟時恢復溝通談判機制，才有機會建立共識。

吳安家引言時分析李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文四位總統任內的兩岸政策，以及四任總統對兩岸關係發展的差異。他一開始就指出，李登輝執政期間，修正蔣經國的「三不政策」（不接觸、不談判、不妥協），在「擱置爭議、求同存異」、「先易後難、先經後政、循序漸進」、「立足臺灣、胸懷大陸、放眼世界」等理念與政策指導下，於1993年促成辜汪會談，開啟1949年來兩岸交流從未有的新時代。

吳安家指出，陳水扁任內提出歐盟模式、新中間路線等，做為兩岸最終解決方案。他也一再強調，中華民國存在是政治現實與歷史事實，與中華人民共和國是對等地位。但中國大陸則強調「聽其言、觀其行」，「只要回到一個中國原則，什麼都好談，什麼都可以讓」，這種反應讓兩岸關係停滯無法繼續開展，也造成談判中斷、交流受到影響。吳安家表示，馬英九執政時則承認「九二共識」，獲得中國大陸的認可，兩岸恢復談判，在馬英九執政期間共簽了23項協議。另外，在蔡英文總統執政後，她強調尊重中華民國憲法及兩岸人民關條例，強調對等尊嚴，並要求大陸恢復談判。

對於辜汪會談30年來兩岸簽署多項協議、交流頻繁，為何兩岸關係依舊停滯。吳安家坦言，兩岸關係很複雜，除牽涉國內民主化與國際因素等狀況，更牽動中華民國的國家生存發展以及2300萬的人民福祉，朝野政黨都要想辦法解決這個問題。

顧問們多贊同，不論從憲法、兩岸條例等來看，目前中華民國是最大的共識。在兩岸定位方面，有顧問認為，兩岸人民關係條例是兩岸人民交流往來最紮實的基礎架構，涉及臺灣經濟、社會、生活等各個層面，涵蓋範圍廣泛。也有顧問建議，歐盟的整合是從經濟開始，逐步走向政治統合，兩岸可以從產業、金融、經貿等方面的交流開始，從經貿相關議題著手恢復談判。

李大維在會中指出，海基會有協商、交流、服務三大功能，服務是當前海基會的主要功能，去年全年有23萬多件的服務案件，不少個案都讓同仁花許多時間協助民眾解決問題。未來海基會除了持續加強服務及交流外，也希望在協商方面可以有所發揮。