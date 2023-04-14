和泰（2207）旗下小金雞車美仕14日在桃園龜山華亞科技園區新總部大樓舉辦「20周年慶祝大會暨華亞新總部落成開幕典禮」，隨著新產線加入，車美仕董事長蘇純興表示，今年車美仕海內外營收將挑戰120億元新高，較20年前公司成立時成長28倍，貢獻母公司獲利也將繼續登峰。

今日開幕典禮包含和泰車董事長黃南光、車美仕董事長蘇純興、國瑞汽車董事長長沼一生、日本豐田汽車子公司TCD （TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT）社長稲垣和也，以及日本豐田汽車多位重要主管、台灣豐田各經銷商代表皆出席參與。

蘇純興表示，和泰車為滿足客戶對汽車用品需求、拓展汽車周邊事業，於20年前在楊梅物流中心成立車美仕。當時只有十幾位員工，經過20年發展，車美仕現今旗下已有四家關係企業及合計員工達400人，營收更成長達28倍。

蘇純興進一步說明，車美仕於2012年獲得日本豐田子公司J-TACS （現為TCD）入資，進而開啟海外用品銷售事業，業務逐步擴及日本、中東、南非、東南亞、北美、及南美等市場，成功帶領台灣車用電子零配件供應商拓展海外市場。

蘇純興指出，車美仕從商品設計、開發&測試驗證、實車安裝、銷售企劃到售後服務保固等，建立全方位汽車用品服務整合者角色，滿足顧客多樣化的需求，並成功帶動台灣汽車用品產業鏈的發展。

因應汽車產業電動化、智能化、聯網化的趨勢，近年來車美仕成功發展車聯網系統平台服務，並持續升級服務內容，蘇純興說明，除提供車主具有擴增實境（AR Navi）功能的智慧導航、24小時愛車守護、行車助理、里程日誌等服務外，並且提供了車上影音串流、及OTA雲端更新等，全新的在地化聯網服務，車聯網會員累積超過20萬，已成為全台最具規模的車聯網系統平台。

蘇純興說，未來車美仕將以車聯網平台為核心，以次世代主機、Smart Cabin智慧座艙為發展方向，進一步整合車輛電子儀表板、智慧車載系統，串連車內多屏和行動終端設備，建立完整的車聯網服務生態系，逐步轉型為Mobility 軟體/硬體服務整合方案商，朝著「全球移動服務整合領導者」的目標邁進。

蘇純興表示，全新落成啟用的車美仕華亞新總部大樓，就是邁向此目標的第一步，也是車美仕全新起點。車美仕華亞新總部大樓共有地上9層、地下3層，總面積達5,772坪。

為讓海內外來訪的顧客，實際體驗車美仕的核心商品，1樓設置有展示車美仕核心商品的「互動展示區」，以及可提供實車展示、安裝教育、用品試裝評價的「多功能車間」；此外為了實踐對顧客的承諾，持續提供創新、高品質的產品及服務，3樓及4樓全新設置「智能製造中心」及「自主實驗室」，從設計、開發、驗證、生產、架裝、行銷到售後服務，提供更完整、完善的一站式服務，從源頭掌握研發及後端的產製技術，一舉提升整體品質及商品核心競爭力。

為加速、擴大在車聯網服務、大數據應用的發展，車美仕華亞新總部大樓設置「IoV戰情中心」和「Smart Center智能客服中心」，以車聯網平台為核心，建立完整的車聯網服務生態系，並實現車隊管理、實時交通管理、UBI車險等聯網數據應用，提升車主行車的安全性與便利性。

蘇純興說，在全新的軟硬體設施及資源投入後，相信會為車美仕帶來更多優勢與商機。車美仕將以華亞新總部做為全球發展基地，結合華亞科技園區產業聚集的優勢，不斷開發創新趨勢商品，以擴大汽車用品產業全球價值鏈，並且吸引更多的合作夥伴及優秀的人才加入，積極接軌未來移動新服務，成為集團發展MaaS新事業的助力。