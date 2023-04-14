《阿甯咕又闖禍了YA～》今舉辦加演記者會，精彩片段搶先看。（夢田影像提供）

《阿甯咕又闖禍了YA～》今舉辦加演記者會，企業代表到場支持「送孩子回劇場」。（夢田影像提供）

藍鈞天、吳定謙今現身親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA～》加演記者會，特地獻上大麥花束祝福，為演員們加油打氣。2人曾在2018年舞台劇《小兒子》裡共飾一角「阿甯咕」，如今，藍鈞天去年升格二寶爸，吳定謙也當了爸爸。

藍鈞天的兒子小藍天現在11個月大，最近開始學會從嬰兒圍欄『越獄』，翻東西、搗蛋。他自認是親力親為、喜歡和孩子相處聊天的爸爸，小藍天出生後，希望自己盡量做到公平，但他坦言對女兒Riley還是比較寵一點，「因為兒子現在還小，在管教上應該會比對女兒再嚴格一點、要求再高一點。」2個孩子都是雙子座，藍鈞天笑稱自己像有四個小孩，「每天起來都像開盲盒，看抽中那一隻。不過姐姐很愛弟弟，弟弟弄她都不會生氣是讓我很欣慰的地方。」

不過女兒也曾經「闖禍」讓他忍不住發脾氣，「因為Riley不愛喝水，水壺每次帶去學校都喝不完或沒喝，有一陣子每天都空壺回來，跟我說她有喝水，後來才知道她拿去倒掉。騙人是我的點，就打了她屁股一下，結果我也哭了。」

最近還有一次，藍鈞天帶女兒去朋友家，言談間，女兒講了一句不該說的話，「我知道她知道自己講了什麼，但她可能不知道講這句話的嚴重性，那個瞬間我簡直是核爆級的生氣，後來先把她拉到旁邊要她先坐著，我也先坐著，平靜下來之後再慢慢跟她解釋，以後不可以這樣說話。」

劇中有許多親子間不吝嗇示愛的台詞，吳定謙被問到爸爸吳念真以前是否會跟他撒嬌或講比較肉麻的話，吳定謙直言：「才不會，但他現在會跟孫子說，阿公好想你喔！我在一旁會覺得，你也有今天，你終於栽在一個男生手上了。」吳定謙育有兩歲兒子「啾寶」，在教養方式上偏向扮演黑臉的角色，「雖然他只有兩歲，但生活上的規律我比較會在意，那當然兩歲的小孩不大可能會按照你的步調走，所以時時刻刻在旁提醒他。」

近期為了讓兒子學習好好吃飯，煞費不少苦心，「他吃東西時容易不專心，甚至會玩食物，以前我們就會讓他下去玩，當發現他都沒有長高，開始會有點擔心，最近這一個月我調整成慢慢用引導、給予鼓勵的方式，建立他對吃東西的樂趣，來延長他專注坐在餐桌上的時間。」教育孩子的過程中也讓吳定謙自省，在教育孩子的同時大人們也在學習調整從自己做起，「其實後來也發現有時候自己兇了之後，孩子的反應並不會達到我原先想要的期望。最大的收穫是發現，我比自己預期超出的有耐心，這應該也是我人生中的一大進步吧。」

談及自己是幾分的爸爸，吳定謙笑答：「59分！我覺得當爸爸這件事情是一輩子的學習，我兒子現在也還不知道什麼是分數，所以我就先幫自己打個還不及格、要繼續努力的分數。」相對經驗值較高的二寶爸藍鈞天則表示：「我覺得我只有75分！還有很多需要努力的。」