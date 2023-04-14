群益證為國內少數無金控背景的獨立券商，儘管2022年受資本市場劇烈波動衝擊，合併淨收益82.19億元、年減38.12％，歸屬母公司稅後淨利8.4億元，年減達84％，每股盈餘0.39元，為近11年低點，但長年營運表現穩健，因此近年來併購傳聞始終未歇。

市場此次傳出凱基證有意併購群益證，主因經紀業務市占率排名第三的富邦證，在併購日盛證後市占率自5.09％升至8.09％，使市占率位居第二的凱基證面臨壓力，併購是占率排名第六的群益證，除有望拉開與富邦證的差距，亦有機會向上挑戰「龍頭」元大證。

同時，群益證近期經營高層異動，副總經理張志明於3月1日辭任、董事長暨策略長王濬智也在3月31日辭職，迄今董事長職務由總經理李文柱代理，2人法人董事代表職務亦分別改由李文柱、傅蒨怡擔任，由於遲未選出正式人選接任，使市場傳言再度興起。

不過，代理董事長職務的群益證總經理李文柱否認傳聞，強調王濬智辭任董事長暨策略長僅是個人健康因素考量，群益證亦發布重訊澄清「並無此事」。而凱基證對此市場傳言亦表示不予置評。