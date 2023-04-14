謝龍介空降士林大同區選立委？ 王世堅回應了 @ChinaTimes

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹14日證實，曾經徵詢台南市議員謝龍介跨區參選北市士林大同區立委，並表示民進黨台北市議員王世堅若參選立委，對於國民黨來說會相當棘手。對此王世堅14日下午低調回應，表示自己連民進黨內初選都還沒通過，不曉得國民黨會派誰，自己沒有資格進行相關評論。

民進黨士林大同區立委初選「堅偉大戰」持續蔓延，王世堅接受記者訪問時，表示距離民調只剩下不到幾天時間，因此不想再跟對手進行其他的口舌之爭，「我再次強調，我參選『我信賴不信邪』，我認為邪不勝正。」王世堅說，經過這陣子對手的空戰轟炸，相信社會大眾已經看得非常清楚，而選區民眾們應該也可以諒解他沒有一直去掃街拜票，「因為我們都了解國家真正需要的是什麼。」

王世堅直言，本來就不想與對手有太多的口舌之爭，但這幾天會出來回應，是因為對手潑了髒水，除了對他已經到了人格毀滅的地步，還一同把他的議員同仁與朋友一同拉下水，一樣被糟蹋，所以不得不出面解釋清楚。

記者詢問，對於謝龍介可能成為未來的對手有何看法？王世堅則低調表示，自己沒有資格評論這些，因為連黨內初選都還沒通過，「我不曉得他們要派誰，現在也沒資格評論。」

近日針對「中泰花園都更案」，網路上出現抹黑的相關言論，不僅讓王世堅親自前往市刑大提告，都更案當事人之一的前立委蔡啟芳14日也出面召開記者會，力挺王世堅並痛批抹黑者。對此王世堅也表達感謝，並直言蔡啟芳受到很多委屈，當初也是因為接受蔡啟芳等人的陳情，才會協助舉辦協調會，這些在議會都有紀錄，「過去都沒有人提這件事，結果現在因為我登記參選在最敏感的地區，就被外界糟蹋羞辱。」