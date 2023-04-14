環南市場日前遭爆電費超收，台北市政府市場處調查全市公有市場的電費，議員洪婉臻14日質詢時揭露，許多攤商認為「超收的問題市府都沒掌握嗎？現在才急於調資料擾民」，蔣則回覆，電費採共識決，市府無權干預，承諾一周內會調查清楚，若監督失職會負責。市場處則表示，下周一將邀集市場討論是電費收取模式。

洪婉臻表示，應公開透明的電費計算方式卻雜亂無章，認為產發局以及市場處未善盡管理之責，洪指出，光中正萬華區，14座公有零售市場就有4種抄表和繳費方式，計價方式都不同，產發局要如何監督、市場處要如何落實管理和核實機制？

洪婉臻怒批，攤商忍無可忍，直到現在才知道被超收電費，甚至在Line群組怒訴蔣萬安繼續狀況外，乾脆下台。對此蔣萬安表示，就他了解依規定市府無權決定電費，市場處長陳庭輝立刻補充，議員需要資料，市場處當然立刻去調查，這麼多市場，每個市場收的電費額度都是不一樣。 洪婉臻當場爆氣，痛罵蔣萬安及市場處就是監督失職。

之後蔣萬安承諾會全面釐清各市場電費超收問題，並在一周內針對公有市場電費收費問題調查後給議員報告，等調查結果出來，若市府真則有監督失職，「該負的責任我們會負。」

陳庭輝會後補充，經市場處初步了解，北市約一半公有市場疑便宜行事，不想要收款項目複雜，才統一以電費名義收費，因此造成電費超收，不過超收後的錢用到哪裡去才是重點，據調查，超收金額挪用至市場內的其他公務支出如人事費、拜拜用品添購費等。

陳庭輝澄清，《台北市零售市場管理自治條例》第15條雖規定，公有市場攤（鋪）位使用人應組成自治組織，受市場處監督，但條文內並無強制規定電、水費需市場處監督、同意。

不過因此議題已擴大到各市場攤商，引起質疑、不滿，陳庭輝也表示，將於17日召集北市公有市場自治會，共同討論是否維持原制度，以電費超收金額支付其他公務費；或是拆成兩筆款項，分別向攤商收取電費以及管理費，避免類似爭議再發生。