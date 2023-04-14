梅嶺上一處國有林班地種植一片梅林、龍眼與破布子樹，由林務局承租給林姓男子，再轉託鄭姓老農管理，鄭男因朋友最近開設咖啡廳需要造景植栽，從該林班地內移植11棵老梅樹到餐廳，總價值共16萬5000元，保7總隊認定是竊取國有產物，近日將他依照違反森林法移送台南地檢署偵辦。

林務局在梅嶺上有塊玉井事業區第20林班地，占地約1甲，承租給林姓男子共4人種植一片梅樹、龍眼與破布子樹，林男再交由68歲鄭男負責管理、種植，已有10多年。

鄭男的朋友最近在梅嶺上開設咖啡廳，向他提到需要植栽當造景，他從林班地內挑選20年樹齡且外觀漂亮的11棵老梅樹，移植到友人的咖啡廳，卻遭遭檢舉。

保7總隊獲報梅樹失竊，隨後又發現一家咖啡廳內有不明移植梅樹，調查得知是鄭姓管理員在林務局未同意下監守自盜，連根拔起挖出老梅樹移植。鄭男到案坦承不諱，計算盜取11棵梅樹共重1695公斤，價值16萬5000元，認定他竊取國有林地產物，將他依照違反森林法送辦。

保7總隊提醒民眾，在國有林班地上勿任意破壞、盜伐林木或私自採掘有經濟價值的森林主、副產物，主產物包括盜伐竹木（樹瘤）、根株殘材及倒伏林木，副產物諸如菌類、竹筍、灌藤、種子、樹脂...等，以免誤觸法令。