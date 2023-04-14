中國大陸商務部日前宣布，台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，地緣政治風險升溫，是否對台灣有經濟封鎖的可能，外界都很關注；國發會主委龔明鑫今出席公開活動時表示，台灣會持續扮演國際供應鏈的重要關鍵角色，政府持續把經濟顧好，不用太擔心。

龔明鑫出席「2023物聯網產業大聯盟年會暨展示交流活動」，他指出，台灣過去到現在的發展，面臨的挑戰從來沒有停止過，40、50年來一直都這樣，在多重挑戰環境下，台灣經濟繼續茁壯中，台灣在國際間的供應鏈，將扮演不可或缺的重要力量。

對於景氣燈號連續亮出低迷藍燈，景氣何時會落底？龔明鑫坦言，現在還沒這麼確定；龔明鑫解釋，前幾個月看到先行指標已有落底跡象，台經院的營業氣候測驗點連續3個月落底，不過，中經院PMI，近來是先超過50％後，又回落到50％以下，意味著要拉長時間、持續觀察。

多數民眾都已經領了普發現金的6000元，龔明鑫呼籲，拿到現金應該要趕快花掉，這樣才能促進經濟成長，對國內景氣有所幫助。

不論國際經濟狀況如何，龔明鑫認為，國內消費已有明顯好轉，加上政府開放國際觀光客來台，下半年國內經濟更能確立好轉跡象。