民眾黨主席柯文哲正在訪問美國，美東時間12日在紐約的最後一個行程，就是與半官方組織美國外交政策全國委員會（NCAFP）會面。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨主席柯文哲正在訪問美國，美東時間12日在紐約的最後一個行程，就是與半官方組織美國外交政策全國委員會（NCAFP）會面。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨主席柯文哲正在訪問美國，美東時間12日在紐約的最後一個行程，就是與半官方組織美國外交政策全國委員會（NCAFP）會面，與委員會總裁兼執行長艾略特、美國國務院前亞太助卿董雲裳展開深入對話，他認為，兩岸除官方層級溝通之外，也應該要有交流、留學，軟實力比硬實力更重要。另，柯文哲也悄悄在美東時間12日前往華盛頓展開不公開的官方拜會，13日晚間飛抵波士頓。

柯文哲訪團美東時間12日上午分團，部分團員前往波士頓，另一團則是由柯文哲、台北市前副市長黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、柯辦發言人陳智菡前往華府。

知情人士指出，訪團在華盛頓有不公開的官方拜會，美東時間13日晚間才飛抵波士頓，這些行程都已經早就確定，記者會沒有公布是因為與美方溝通默契，但基於互信原則而沒有對外公布，拜會層級是否更高，引發揣測。

柯文哲訪美團12日分團，柯文哲在紐約最後一個行程拜訪美國外交政策全國委員會，艾略特（Susan M. Elliott）與前美國外交官和前負責東亞和太平洋事務的代理助理國務卿董雲裳（Susan Ashton Thornton）等熟悉亞太事務的成員皆出席。

NCAFP組成有美國前官員，為半官方組織，委員會的意見對於美國外交政策有一定影響力。NCAFP去年12月曾訪台時，蔡英文總統也親自接見，蔡英文當時指出，美國外交政策全國委員會是台灣非常重視的智庫和交流平台。

據轉述，柯文哲拜訪NCAFP維持相同的論調，首先詢問美國對中方的立場，是要全面圍堵，還是要有改變，或有不同策略？盼從美方態度更了解台灣處境、面對的風險。

據指出，柯文哲向美方提出，美國應該要協助台灣更加繁榮，要讓台灣經濟變得更加健全、壯大，台灣沒有辦法加入很多組織，在關稅方面受到限制，盼美國進一步協助台灣加入區域組織，台灣作為一個示範範本，就可以讓中國的人看到民主制度有優良的一面。

美方也好奇柯文哲若執政，要如何加強兩岸溝通，柯文哲認為，現階段學生要來台有蠻多限制，但他認為軟實力、思想的部分，可以達到潛移默化效果，除了官方層級溝通之外，也應該要有交流、留學，有很多「種子教官」回去改變中國，軟實力比硬實力更強大、更重要。

柯文哲指，兩岸壁壘分明，現況應該被改善，再下去衝突加劇，一但發生戰爭，沒有人是贏家，且台灣根本也沒有準備好，不要讓台灣處於如此凶險的狀態，勢必要加強與中國的溝通，不該讓民進黨繼續操弄統獨議題，增加台海衝突風險。

柯文哲也提到，自己在台北市長任內72口防災水井、維護防空避難設施，更直接點名民進黨政府，質疑民進黨根本沒有做這些準備，只會喊「抗中保台」，民眾黨不求戰，但是備戰、能戰。與會者轉述，美方表示認同，雙方互動很好，感受到善意。