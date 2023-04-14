蔡英文總統14日前往和平區松鶴部落訪視文化健康站推動成效。（陳淑娥攝）

蔡英文總統14日前往和平區松鶴部落訪視文化健康站推動成效。（陳淑娥攝）

蔡英文總統14日前往和平區視察「松鶴部落產業」。（陳淑娥攝）

蔡英文總統14日前往和平區視察「松鶴部落產業」。（陳淑娥攝）

台中市和平區松鶴部落是泰雅族人的居住地，蔡英文總統14日在原民會主委夷將•拔路兒陪同下前往部落訪視文化健康站推動成效，更與長者用餐搏感情，現場充滿一片溫馨氛圍。蔡英文指出，讓長輩健康、開心，部落就會跟著茁壯，未來要持續推動文健站軟硬體設備，讓這裡成為長輩第二個家。

蔡英文總統今天上午前往和平區部落訪視松鶴文健站，文健站長者以平時傳唱的歌謠歡迎總統到訪，蔡英文也跟長者共同用餐，體驗文健站營養傳統美食。79歲長者分享說，文健站的設立，讓他們不會閒閒在家沒事做，這裡就像是一所社區大學，凝聚感情的好地方。

蔡英文指出，每一個都會老，都有長照需求，長照是政府施政的目標，尤其原鄉需求更大，因為年輕人流失，長輩更需要照顧，一個國家長照體系做得好不好，只要看偏鄉地區服務的量跟體質就知道。

蔡英文說，這幾年投入國家資源後，部落文健站裡的長者都很健康，生活也很精采，從2016年的121個文健站，至今已成長到481站，原鄉地區有8成村里都有文健站，服務超過1萬5000名長輩，創造1200多個工作機會。而這裡有4位照服員，3位是返鄉工作，他們更能了解原鄉風俗習慣，部落的文化跟語言更能順利傳承，未來要持續透過前瞻基礎建設計畫特別預算改善文健站友善環境空間，完善軟硬體設備，讓文健站成為長輩的第二個家。

原民會主委夷將指出，文健站經費6年前從公彩基金編列，每年都要爭取預算，2017年時，蔡總統要求把文健站預算移到長照基金，從2016年每年1億多元，現在已高達每年12億元，幾乎每個原鄉都有一個文健站，和平區就高達12個，讓長輩能受到更多的照顧。

接著蔡英文總統前往「泰好玩」參與部落遊程，返鄉創業青年賴淑娟進行導覽，介紹泰雅族傳統文化故事、建物特色及文創商品，並致贈總統泰雅族傳統服飾及吊飾。蔡英文也肯定青年返鄉創業，鼓勵遊客到訪部落旅遊，支持部落經濟產業。