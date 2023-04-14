苗栗縣政府將舊有縣議會議員聯誼中心拆除改建成親子館。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦主持苗栗親子館改建工程，希望年輕人多多生育。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦主持苗栗親子館改建工程，希望年輕人多多生育。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦主持苗栗親子館改建工程，希望年輕人多多生育。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦主持苗栗親子館改建工程，希望年輕人多多生育。（謝明俊攝）

多年來苗栗縣生育率向來表現不佳，為了鼓勵縣內年輕人及縣府年輕適婚員工能多加生育，縣府籌資1億9千萬元，要將舊有縣議會議員聯誼中心拆除改建成親子館，衛福部社家署並補助6千萬內部設施，親子館將以10個月工期完成，未來將設立托嬰中心及親子活動場，苗栗縣長鍾東錦14日主持動土，呼籲縣府員工及年輕縣民們努力生育，提升苗栗縣人口紅利。

苗栗縣政府興建親子館 鼓勵縣府年輕員工多加生育

苗栗縣政府全力推動友善育兒空間政策，於南、北區設置親子館與托育空間，頭份市、竹南鎮、苗栗市、通霄鎮及苑裡鎮等鄉鎮市，是2歲以下嬰幼兒人口較多的鄉鎮市，目前已有苗栗市、通霄及新復等3間社區公共托育家園，以及頭份、竹興及苑北等3間公設民營托嬰中心，另有籌設中的頭份第2間公設民營托嬰中心及苑裡中山國小公設民營托嬰中心，兩間預計可提供66名收托服務。

為補足南北需求平衡，縣府活化苗栗青年創業指揮部後棟閒置建築，規劃興建苗栗市親子館暨友善育兒空間，工程經費2億5100萬元，其中獲中央補助6000萬元，縣府投入1億9100萬元，興建地上3層地下1層的托嬰中心及親子館。14日上午，苗栗縣長鍾東錦等主持動工典禮。

社會處長楊文志說明，親子館以室內親子遊戲空間為主題，加上托嬰中心可提供100位收托服務，每層樓面積達200多坪，兩館空間分開，右為托嬰中心、左側為親子館。托嬰中心1至3樓分齡規劃托育教室及嬰幼兒活動空間，主要提供0到2歲孩子托嬰服務。親子館以0到6歲孩童為主，1至3樓依嬰幼兒需求規劃遊戲活動區、閱覽圖書區、親子課程教室等空間，年度服務人次預估可達9萬人次以上。

鍾東錦表示，頭份、竹南、通苑地區都有親子館，苗栗市親子館推動已久，如今終於動土開工，親子館及托嬰中心主要目的是減輕雙薪家庭的照顧壓力，期待在縣府提供安全優質的托嬰照顧服務與空間下，父母可以放心將孩子帶到這裡，同時更希望藉此讓年輕人勇於生育，讓苗栗縣人口成長。