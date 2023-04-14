金牌農村再發威，屏東枋寮鄉新龍社區自籌300萬經費打造「新三漁產業展售中心」。（謝佳潾攝）

金牌農村再發威，屏東枋寮鄉新龍社區自籌300萬經費打造「新三漁產業展售中心」。（謝佳潾攝）

金牌農村再發威，屏東枋寮鄉新龍社區自籌300萬經費打造「新三漁產業展售中心」。（謝佳潾攝）

金牌農村再發威，屏東枋寮鄉新龍社區自籌300萬經費打造「新三漁產業展售中心」。（謝佳潾攝）

以龍膽石斑聞名、獲行政院認證「金牌農村」的屏東枋寮鄉新龍社區，不僅用廢棄魚鱗開發出系列保養品驚豔眾人，居民還自籌經費300餘萬購地買屋，耗時1年多打造「新三漁產業展售暨老幼共學中心」做為長照場域及社區產業展售平台，中心14日正式啟用，縣長周春米到場祝賀，歡迎大小朋友前來體驗「樂漁、慢漁、食漁」新三漁漁村生活。

周春米指出，新龍社區在歷經八八風災摧殘後，愈挫愈勇，積極發展以食漁教育為核心理念的漁村體驗遊程，成為近年來屏東農村旅遊體驗首選，還以循環經濟發展新興產業，將廢棄的龍膽石斑魚鱗與生技產業結合，創立「魚粦」新品牌，運用勞動部多元就業計畫，落實「魚鱗一片、希望無限」產業願景。

周春米說，現在社區又齊力修建改造老屋，並整合水保局、營建署、環保局等跨部會資源發展新興產業，打造出「新三漁產業展售暨老幼共學中心」，她有信心中心啟用後，能吸引更多青年返鄉創業，落實青銀合創、共榮共好。

周春米強調，「新三漁產業展售暨老幼共學中心」作為遊客來到漁村的停留休憩及體驗購物中心，也可以兼具照顧長輩們長照場域，期待大家可以多來這裡體驗「樂漁、慢漁、食漁」新三漁漁村生活。

新龍社區發展協會執行長林春來指出，為解決社區長年來沒有公共活動場地可使用的問題，新龍社區從2020年開始，由約40名社區長輩及居民主動發起捐款，加上社區近年產業營運盈餘，共籌資300餘萬購買老屋及土地，打造這座「新三漁產業展售暨老幼共學中心」。

林春來說，中心目前除是長照場域外，更是社區產業展售平台，協會將持續與他鄉鎮談合作，讓遊客到中心就能一次買到全屏東各鄉鎮的農特產品，此外，之後也會增加餐飲服務，新龍社區小旅行發展得很成熟，如今有具體據點可以使用，絕對能提升小旅行的旅遊品質。

他說，其實中心就是社區型的遊客中心，遊客到這裡來可以買商品也可以買遊程，相信中心的啟用能更加速在地觀光發展，並增加就業機會，讓老少都能被照顧到。