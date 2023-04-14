據《風傳媒》報導，總統蔡英文先前出訪中美洲友邦、過境美國時，坐鎮台灣的並非是副總統賴清德，而是由國安會秘書長顧立雄「直接承總統意志坐鎮監軍」應對中共解放軍。前總統府副秘書長羅智強今( 14 日)痛批， 根本是讓顧立雄騎到副總統頭上，連國防部都變成路人甲。

報導中也刊出一張內部會議的照片，圖中顧立雄神態自若的坐在中心位與高層開會。報導提到，蔡英文在過境美國與眾議長麥卡錫會面前，中共擴大軍機、軍艦擾台，當時蔡英文在貝里斯緊急召開「國安視訊會議」，也都是由顧立雄主持。

羅智強今在《新聞大白話》節目上表示，顧立雄是「直接騎到總統副總統頭上」，難道要換他選總統嗎。羅智強指出，總統府內有「五長燈」也就是總統、副總統、秘書長和兩位副秘書長，代表是府內是誰來當家，國安會屬幕僚機構雖有其主管權限，但在憲政體制上，絕對輪不到國安會秘書長，順序應該是總統、副總統、行政院長，國安會就只是一個幕僚單位。

羅智強提到，先前蔡英文公布聽取國安簡報的照片，被痛批沒有軍方人士在場，這顯示一個非常嚴重的問題「國防部正在路人甲化」，很多時候國防部的反應都慢半拍、無法掌握狀況，就像此次軍演，最沒有存在感的部會就是國防部。

羅智強指出，近日中方宣布設置禁航區，是交通部長王國材出面說「交涉」到 27 分鐘，國防部跟顧立雄要怎麼給民眾交代？他也痛批，民進黨政府根本是毫無作為。