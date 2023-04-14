台中市議會14日起召開定期會，市府購物節「消費金喜送」3.5億元二次追加預算，再送議會審查，綠營議員批評，市府將追加預算抽回這次再送議會，卻還沒有詳細計畫。藍營則認為，若上次臨時會通過，就不會漏接此次全民共享的6000元商機，呼籲議會應該盡速通過。最後通過一讀，交付委員會審查。

台中市議會今天進行台中市總預算第二次追加預算一讀會，經發局「消費金喜送」追加預算3.5億元上次臨時會時，因民進黨議員不滿上屆議會決議「購物節不得再追加預算」，議長裁示先收回，朝野協商後同意在定期會再提出。

今天一讀會時藍綠對「消費金喜送」意見不一致，民進黨團總召何文海及民眾黨議員江和樹批評，購物節只好到房地產、百貨公司跟車商，根本沒照顧到傳統市場等未開發票的攤商，要求市府要修正方向。時代力量議員吳佩芸、民進黨議員陳淑華、張芬郁、黃守達、陳俞融等人都認為，市府換湯不換藥，質疑市府針對現金抽獎是否振興地方經濟並沒有詳細說明。

國民黨團書記長黃馨慧說，上次臨時會時若預算通過，台中就不會漏接中央發放全民共享的6000元，各地方政府都想辦法在搶食6000元這塊大餅，顯見台中市已漏接了，希望議會趕快通過預算。

經發局長張峯源指出，因去年本預算已審查結束，市府才以追加預算模式辦理，今年在編列明年度預算時，會把相關預算編入，不會再以追加預算辦理；另外，市府也會擴大針對市場、夜市等無法開立發票的在地經濟，擴大獎勵。最後議長張清照裁示，市府二次追加預算案通過一讀，交付議會委員會審查。