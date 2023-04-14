3月實徵淨額與上年同月比較，以營業稅及關稅各增加59億元及35億元較多，而證券交易稅減少42億元。累計1至3月實徵淨額與上年同期比較，以營業稅增加109億元、綜合所得稅增加77億元、關稅與贈與稅各增32億元較多，惟證券交易稅減少136億元、土地增值稅減少110億元。

綜觀稅收表現觀察，進口車遞延效應發酵，塞港情況熱烈，車市旺、房市冷、股市值得期待，其中證交稅單月再度翻黑，衰退近2成。

前3月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有贈與稅(274.0%)、遺產稅(145.1%)、營業稅(123.1%)、綜所稅(116.6%)、關稅(111.2%)及貨物稅(110.0%)，低於100%者有證交稅(99.4%)、菸酒稅(97.7%)、營所稅(96.9%)及土增稅(70.1%)。

各級政府賦稅收入概況，累計1至3月中央政府賦稅收入(不含中央統籌分配稅款)實徵淨額3317億元，較上年同期增加74億元(+2.3%)；占分配預算數113.6%。累計1至3月地方政府賦稅收入(含中央統籌分配稅款)實徵淨額1232億元，較上年同期減少57億元(-4.5%)；占分配預算數109.9%。

中央特種基金，累計1至3月撥入中央特種基金之金融業營業稅實徵淨額99億元，較上年同期增加17億元(+21.4%)；健康福利捐實徵淨額59億元，較上年同期減少2億元(-2.7%)；長照基金166億元(其中59億元來自菸稅，58億元來自房地合一課徵所得稅，49億元來自遺贈稅)，較上年同期增加12億元(+7.8%)。