有「象迷娘」封號的陳天仁8日結束與男星周孝安2年短命婚，豈料，男方被爆出離婚前就和洋妞搞曖昧，令大眾譁然；對此陳天仁沉寂多日，今（14日）在IG發文，分享與閨密的合照，狀態看起來絲毫沒受離婚影響，小露香肩展現好身材，並吐露近日心聲。

陳天仁在離婚後都沒對流言蜚語和外界各種揣測做回應，直到今日她才更新IG發布近況，上傳2張替閨密慶生的照片，畫面中陳天仁笑得非常燦爛，完全看不出受到離婚一事影響，穿著斜肩上衣的她，小露香肩相當性感迷人，真實狀態被讚不輸高中時期剛爆紅的樣子。

不過，陳天仁最後祝福閨密的一段話，「看見你好好的我就開心，我也會好好的不讓你擔心」，讓粉絲看了都心疼，認為她真的太堅強了，紛紛留言替她加油打氣，「女神加油，我保護妳，誰敢欺負妳試試看」、「希望妳能好好的」、「加油加油，沒有事情能打倒妳」。

原來陳天仁與周孝安8日宣布正式離婚，隔日周孝安遭爆出離婚前就開始夜生活，還與洋妞在街上激情擁吻，也被網友譏諷「這就是消化情緒起伏的方式？」因為他在離婚後發聲，「懇請大家給我們時間及空間，消化這個重大且艱難決定後的情緒起伏變化」。