年輕是每天「妝水水」的美髮師，71歲李阿嬤3年前中風後因吞嚥功能受損，需長期放置鼻胃管灌食，她此後悶悶不樂也失去社交活動，直到孫子帶她就醫，在醫生解說下，同意在肚子打洞，施行內視鏡胃造口手術，終於不用成天臉上掛著1根鼻胃管，讓阿嬤重拾自信。

國人民情普遍抗拒身體開洞，台灣雖然引進胃造口超過20年，但目前需長期灌食的病人中，95％使用鼻胃管，僅10％進行胃造口，反觀歐美國家與日本，則很少看到長期灌食的病人選用鼻胃管，歐美比例高達9成施行胃造口。

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻指出，經皮內視鏡胃造口是一種常見灌食方式，主要是在左上腹壁製造一個約1.5公分的孔洞，由此放入灌食管進到胃部，以維持病人營養需求。

他說，這主要適用於無法透過口腔進食的病人，常見原因包括嚴重吞嚥障礙、神經性疾病如中風、失智症，和頭頸部、食道癌症等。

他說，傳統上這些病人初步接受鼻胃管灌食，但鼻胃管每月需更換1次，且會阻礙鼻腔和喉嚨正常呼吸，尤其影響病人自尊和外貌；經皮內視鏡胃造口則為半年更換1次管路，肺炎風險也比鼻胃管低，且營養吸收更佳，尤其，胃造口管徑較粗，相對選擇食物種類也較多。

王宿鴻指出，病人因疾病關係或開刀需求而無法吞嚥進食時，一開始都是先放置鼻胃管幫助灌食，但若是灌食需求超過1個月以上，要長期靠管路灌食的話，胃造口是一個很好且方便的選擇。目前醫護團隊也走進社區推廣，希望能讓更多人認識與接受胃造口這項技術。

但他也強調，有些狀況不適合執行胃造口，包括嘴巴無法張開讓內視鏡通過、體重太胖、腹水太多、胃腸構造異常或開過刀、凝血功能異常等，此外，管路傷口在術後也需照料，包括消毒、換紗布、注意感染或滲漏等問題。