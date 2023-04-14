立委楊瓊瓔14日邀農委會舉行「韌性經濟-雞舍轉型升級」說明會。（陳淑娥攝）

立委楊瓊瓔14日邀農委會舉行「韌性經濟-雞舍轉型升級」說明會。（陳淑娥攝）

農委會為強化農漁業經濟韌性，投入10.5億元推動雞舍轉型升級，立委楊瓊瓔14日在說明會指出，台灣現代化養雞場僅占8.3 ％，要解決缺蛋缺雞肉問題，推動傳統雞舍重建為首務，並要求簡化申請流程。蛋農則憂心電費及密閉水廉雞舍濕度恐造成雞病死。

「韌性經濟-雞舍轉型升級」說明會今在大雅舉行，包括農委會畜牧處長張經緯、台中市農業局主祕陳柏宏及台中市養雞協會理事長陳佑澈出席，包括潭子、大雅、神岡及后里區近50位雞農到場關心補助標準及申辦程序。

農委會畜牧處技正陳志維指出，全台雞、鴨、鵝等家禽產業有8600戶，總產值約877.5億元，其中肉雞產值高居我國單項農產品產值第二位，僅次於毛豬，而雞蛋年產83億顆、鴨蛋年產4.1億顆，蛋產值247.6億元。

規模5萬隻以下禽舍，每場補助50％，升級非開放式禽舍最高補助450萬元，水廉密閉負壓環控禽舍最高1000萬元；至於超過5萬隻規模，則協助申辦專案農貸2年免息補貼，降低農民資金負擔。此外，農委會也規畫3年3.85億元導入「智慧永續設備」、4.3億元「雞糞處理資源化」。

台中市養雞協會理事長陳佑澈憂心僧多粥少，盼增加補助名額，而水廉設備24小時運轉，電力負擔更為沉重。蛋農則說，密閉水廉雞舍自歐美引進，但台灣屬海島型溫暖潮濕氣候，加上蛋雞飼養密度高，密閉水廉雞舍濕度70、80％，雞不生病才怪，一但爆發禽流感，密閉水廉雞舍損失最慘重。

張經緯回應，農委會投入10.5億元特別預算，推動188場雞舍改建升級非開放式或密閉水簾式雞舍，強調主要解決溫差及候鳥入侵共食問題。張經緯允諾協調台電提供專案電價，他也指出，家禽產業面臨飼料成本及缺工等問題，加速轉型升級，有助提升及穩定產能，「農民要賺錢，才能留農、產業才能永續」。

楊瓊瓔指出，依據台灣家禽統計手冊統計，台灣現代化養雞場只占8.3 ％，要解決台灣缺蛋缺雞肉問題，推動傳統雞舍重建是第一要務，第二要務則是解決雞群老化、增產問題。她同時要求簡化流程、加速撥款程序，輔導禽舍升級現代化，以減少疫病風險，進而強化產業韌性及提升產能。