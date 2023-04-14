新竹市東區某跆拳道館教練涉不當管教，造成學童臀部大片瘀青，新竹市政府14日表示，本案教練對5名兒童施暴，造成孩子身心受創，市府認定侵害兒童權益情節嚴重，將處以42萬元罰鍰，並公布其姓名，目前已停止該名教練所有教學活動。

新竹市有男童遭跆拳道女教練不當管教且施暴，造成學童臀部大面積瘀青，受虐男童家長日前在臉書社群公布女教練惡行。市府社會處14日表示，因教練行為違反「兒童及少年福利與權益保障法」第49條第1項第15款，市府已於4月10日召開專案調查會議。

市府表示，後續將依「兒童及少年福利與權益保障法」及「新竹市政府處理違反兒童及少年福利與權益保障法事件統一裁罰基準」規定進行裁罰。由於該教練對5名兒童施暴，且造成孩子身心受創，市府認定侵害兒童權益情節嚴重，將處以42萬元罰鍰，並公布其姓名或名稱。

市府表示，因開罰需一定程序和時間調查，相關處分將於近日完成，並強調目前已停止該名教練所有教學活動，家長不用擔心該教練後續再對其他學生施暴。市府教育處也已函報相關單位議處，解除該名教練之教練證照，待收到中央解除函文，將函報全國各縣市，停止該教練所有教學。

教育處也正進行專案作業，依管理查核體育場館業實施要點及技擊運動訓練館設置及輔導要點進行稽查作業，倘違反要點，依規勒令停止營業。另也掌握新竹市各級學校學生參與該館訓練名單，並清查是否有其他學生疑似被不當管教事宜。也請各校依規適時校安通報及輔導關懷，並成立各校及教育處緊急應變平台。

市府表示，對於兒童虐待絕不寬貸，社會處將持續提供男童及其家人心理諮商相關輔導及法律諮詢服務，期望男童盡快走出傷害陰影。