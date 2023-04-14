有些人表面上看起來相當高冷，讓人不敢接近，不過一旦遇到心儀對象就會立刻變個人，《搜狐網》運勢專欄點名3星座，平時看起來沉默寡言，在喜歡的人面前，嘴巴卻會像機關槍一樣說個不停，完全判若兩人。

▍處女座

處女座對外塑造的形象較為冷漠，不喜歡與人交流，也不喜歡高談闊論的發表意見，不過一旦遇到心儀對象就會完全變了個人，不僅說話次數增加了，還會不斷找話題和對方互動，為的就是能夠多了解對方。

▍水瓶座

水瓶座個性內向，參加朋友聚會時，多半躲在角落滑手機，不會和每個人有過多的互動，不過一旦遇到心儀對象時，水瓶座的嘴巴就會像機關槍一樣說個不停，恨不得把所有事情都跟對方分享。

▍摩羯座

摩羯座做起事來喜歡孤軍奮戰，不喜歡別人參與和打擾，所以如果他們不說，外界很少知道他們心裡在想什麼，不過一旦遇到心儀對象就會變了個人，什麼事情都會和對方分享，整個人也活潑起來，跟平時沉穩的模樣反差極大。