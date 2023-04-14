時代力量針對《道路交通管理處罰條例》提出落日條款修法，要求未來僅領有汽車駕駛執照之民眾，需經機車考照才可上路騎乘輕型機車。時力痛批，怠惰的交通監理制度，就是交通事故的元凶，請交通部不要再草菅人命，盡速修補現行法規的漏洞。

時代力量表示，台灣交通事故一年死亡超過 3000 人，惡劣的交通環境更是「享譽國際」，博得「行人地獄」的惡名，製造這麼多「路上冤魂」的罪魁禍首，就是行政怠惰、麻木不仁，只願意大量增設區間測速，對於修補法律漏洞毫無興趣的交通部。

時力表示，2016 年起，輕型機車駕照考試也宣布加考路考，機車考照改革已經陸續啟動，然而，至今持有汽車駕照者仍可以直接騎乘輕型機車機車上路，無須通過機車駕照考試。

時力質疑，交通部長王國材為了護航不合理的法律漏洞，甚至說出「目前已持汽車駕駛執照者如有駕駛輕型機車需求，應已有多年駕駛輕型機車之經驗」、「宜保障其對此種法秩序狀態之信賴，況且如要求其須重新經筆試、路考取得輕型機車駕駛執照後方可駕駛輕型機車，恐衍生擾民之質疑」等等謬論。

時力指出，過去面對高齡駕駛者的換照議題，交通部也是類似的消極態度，因此直到現在，還有 20 多萬超過 81 歲的長者領有汽車駕照，沒有人知道，這些長輩的體格、認知功能，能不能應對複雜的道路環境。

時力痛批，怠惰的交通監理制度，就是交通事故的元凶，請交通部不要再草菅人命，盡速修補現行法規的漏洞，才能真正保障用路人安全。