喜憨兒基金會送愛到部落為全台超過800所偏鄉小學募集愛心餐盒，計劃執行至今邁入第15年，累計送出近百萬盒烘焙餐盒，受惠學童超過13萬人，今年持續呼籲，共同支持憨兒與偏鄉學童學習與成長，讓一份份愛心餐盒匯集成動人的音符，將祝福深入偏鄉山林。

喜憨兒基金會從2008年的冬天推行「送愛到部落」計劃，為台灣偏鄉弱勢的孩子募集營養餐盒，截至2022年12月已經配送出近百萬份烘焙餐盒，給了憨兒自信自立的勇氣，也讓偏鄉小朋友在關懷與呵護中，感受到滿滿的祝福。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍說明，今年送愛到部落的募款主題為「夢想和他們的產地」，對於許多憨兒們而言，庇護工場就像是夢想實現的基地，憨兒們可以在完善且安全的環境中，逐步熟悉工作規範與烘焙技能，成為社會生產力的一員，即使近年大環境變動劇烈，基金會仍然咬緊牙關與憨兒共同前進，隨著一份份的送愛餐盒產出，也逐步孵化出憨兒追求自立的夢想，希望將這份勇敢迎向挑戰的信念，能傳遞能量一起支持偏鄉的孩子安心成長。

喜憨兒基金會呼籲，社會大眾一起捐款響應，支持憨兒在庇護工場的學習和技能培訓，並將完成的餐盒送往偏鄉成為課後的營養補給，一份捐款、兩份感動，永遠堅持愛的實踐，永遠相信夢想的力量。