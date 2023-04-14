長榮（2603）14日召開法說會，總經理謝惠全一開場就表示，這次來開法說會的心情跟上次大不同，猶如搭雲霄飛車一般，並以「烏俄戰事一年餘、全球景氣陷低迷、無奈等待戰火熄、咬牙挺住冷風襲」來形容目前的海運景氣概況，整體第二季優於第一季，真正要好起來要等到下半年。

長榮今年第一季合併營收達668.07億元，年減60.89％。謝惠全表示，運費第一季是低點，第二季逐步回升，第三季上漲，第四季再回穩，基本上是平緩而非像之前大幅急拉。

謝惠全表示，今年上半年海運市況疲弱，但第二季優於第一季，真正要好起來要等到下半年，對今年看法審慎不悲觀。

謝惠全指出，今年第一季多家海運業者的單季合併營收年減60—70％，其中萬海年減68.25％、陽明年減64.37％，長榮年減60.89％，但謝惠全認為，競爭力好的公司仍可獲利。

在長榮的長約部分，美國線長約占六成、歐洲線長約占三成，由於運價走跌，長約的簽訂速度相對會比較的緩慢。