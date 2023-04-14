俗話說「談錢傷感情」，一名男網友表示，女友買新房子時，把所有存款「All in 頭期款」，導致每月都付不出房貸，因此希望他幫忙分擔，甜喊「那就是我們以後的家」，沒想到，男網友表達自己沒有意願後，女友竟賭氣說「台男都這樣」。貼文一出，惹怒眾多網友，認為女方衝動買房，沒有衡量自身能力，甚至有人分享幫忙付清房貸「被分手」的悲慘案例。

原PO在論壇《Dcard》以「情侶應該無償幫另一半付房貸嗎？」為題發文，表示自己和女友是遠距離戀愛，女友近期買新房子，一口氣把所有的存款全投到頭期款，導致每個月繳都不出房貸，於是便向他求救，希望原PO能每個月幫忙分擔一半的房貸，「她說我幫她付，那就是我們以後的家」。

原PO對此事感到有些抗拒，因為房子的所有權屬於女友，雙方並無特殊協議，若未來兩人的感情生變，他恐怕會落得人財兩失的下場，沒想到女友聽完他的想法後，竟然說「台男都這樣」，讓原PO覺得相當無奈地說：「呃…不然哪國男生這麼慷慨？」更特地發文，尋求眾網友的意見。

貼文一出，不少網友認為，原PO的女友在買房前沒有衡量自身能力，把所有存款「All in頭期款」才會導致這種窘境，留言直說：「除非你們論及婚嫁，不然之後分手很麻煩」、「小心人財兩失，還會嘴你台男，這女的有夠沒品，要付房貸可以啊 叫她改共同持有」、「我之前同事姊姊買房，她男友幫忙付房貸，付清後分手唷」。