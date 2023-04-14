不少情侶都有吃醋的經驗，不過每個人吃醋的接受度與反應都會不同，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座吃醋時的反應，其中牡羊座會在床上處罰對方；雙子座會套對方話找破綻；天蠍座會教訓戀人和情敵；摩羯座會把自己埋入工作中冷靜；雙魚座則是只要吃醋就會流下眼淚。

▍牡羊座：在床上處罰對方

對性情火爆的牡羊座來說，一旦他們吃醋了，就會對另一半的佔有欲瞬間增強，這時他們可能會抓住對方狠狠在床上「修理」一頓，讓對方知道自己是屬於他們的。

▍金牛座：變得陰陽怪氣

當金牛座吃醋時會變得陰陽怪氣的，例如有意無意地問對方一些怪問題。

▍雙子座：套戀人的話

雙子座很機靈，也很有心機，他們不會讓戀人輕易察覺自己吃醋，而他們吃醋時會不斷套對方話，看看是否能找出破綻。

▍巨蟹座：有意無意提起情敵

巨蟹座在愛情中會變得特別敏感，動不動就吃醋。當他們吃醋時，會有意無意提起情敵，藉此觀察戀人的反應。

▍獅子座：提分手

獅子是個特別武斷的星座，哪怕這段感情得來不易，吃醋時也會衝動說分手，因為他們覺得對方讓自己吃醋是有損面子的行為。

▍處女座：暗示對方要和情敵保持距離

處女座雖然有感情潔癖，但他們還是很理性和冷靜，處女座吃醋時不會有過於激烈的反應，而是暗示對方和情敵保持距離。

▍天秤座：默默吃醋獨自流淚

天秤座性情相當溫和，面對戀人讓自己吃醋的行為，天秤座不是毫無反應，而是別無他法，並且認為說出來會傷害這段感情，所以只能默默把委屈往心裡吞。

▍天蠍座：教訓對方

天蠍座佔有欲強烈，一旦戀人讓天蠍座吃醋，天蠍座一定不會輕易放過對方，深信一個巴掌拍不響，先把戀人教訓完再去教訓情敵。

▍射手座：衝動封鎖對方

射手座吃醋時是很衝動的，他們可能會二話不說就把戀人給封鎖，等到隔天又突然感到後悔，接著回頭解除封鎖。

▍摩羯座：把自己埋進工作裡

當摩羯座吃醋時，往往不知道如何發洩情緒，他們認為最好的辦法就是，把自己埋進工作堆裡冷靜。

▍水瓶座：讓對方也吃醋

水瓶座認為既然戀人都不顧他們的感受，那自己也要想盡辦法和別人搞曖昧，來讓戀人也嚐嚐吃醋的滋味。

▍雙魚座：哭給對方看

雙魚座是個情感脆弱的星座，只要吃一點醋都會一哭二鬧三上吊。因為他們總是小劇場很多，希望對方給自己多一點安全感，當安全感不足時，眼淚也會跟著止不住。