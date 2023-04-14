不少人越來越重視健康，三餐要求飲食均衡，但若是對食物不夠了解，可能未能正確吃進營養。營養師陳心驊在臉書粉專提到，玉米、南瓜、地瓜及豌豆仁等，其實都屬於澱粉類，而小番茄更算是水果，另外，菇類及香料類則都是蔬菜。

陳心驊在臉書粉專《營養師菲菲・你的營養師好閨蜜》提到，豌豆仁、綠豆、紅豆、馬鈴薯、芋頭、地瓜、蓮藕、玉米、南瓜全屬於澱粉類，營養價值豐富的酪梨則是油脂類，小番茄算是水果類，以上11樣常被誤會是蔬菜。

陳心驊指出，民眾常忽略的海帶、紫菜、海茸、昆布、海帶芽（裙帶菜），還有菇類，包含金針菇、杏鮑菇、蘑菇，也算是蔬菜的一種，而常被誤會的木耳、玉米筍與大番茄，還有香料類的辣椒、蔥蒜，其實也都屬於蔬菜類，民眾別再搞錯了。

此外，蔬菜富含維生素與膳食纖維，其中深綠色蔬菜最常被拿出來討論，不過黑色食物其實營養價值也很高。營養師余朱青提到，在天然食物中，顏色愈深通常營養價值愈高，例如黑木耳、黑芝麻、黑豆、桑葚、海帶、香菇、香菇、黑糯米、黑葡萄，擁有豐富膳食纖維，而且天然抗氧化性高，還富含蛋白質、花青素、維生素A、C、E、礦物質等。