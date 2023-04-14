雲林縣去年9月高齡人口比例已突破20％（13萬多人），達到超高齡社會，全縣還有近5萬名的身心障礙者，比例是全台第4名，雲林縣輔具資源中心未雨綢繆，邀請學界、產業界舉辦「智慧住宅設計工作坊」，探討智慧住宅設計與科技照護的可行性。

智慧住宅設計工作坊14日在雲林科技大學、雲林輔具中心舉行，出席者包括大學教授、電子業老闆、室內設計師、建築師、醫療器材業者、縣府輔具中心人員。

雲林縣府表示，高齡化、少子化趨勢愈來愈明顯，雲林縣老年人口比例已超過20％，人數未來只會更多，但照顧人力卻每況愈下，有賴運用科技解決照護問題。

雲林科技大學設計學院副教授張岑瑤表示，雲林縣面臨超高齡化，縣府做了很多前瞻的規畫，這個難題有賴產官學協力解決，甚至導入「智慧宅」，希望共同編織智慧宅的初步輪廓，因應未來高齡社會的生活藍圖。

縣府表示，後疫情時代，線上課程、QR Code掃描、遠端醫療順勢走入人們的生活，民眾也更加意識到智慧科技在生活中的重要性，透過舉辦工作坊探討智慧住宅設計、科技照護的可行性，從服務使用者的角度出發，發想出安全、智慧、舒適的住宅環境。