48歲的陳女士2年前因子宮頸抹片檢查發現第1級輕度異常，且HPV人類乳突病毒檢查也呈現陽性，因此每3-6個月定期於婦產科門診做抹片追蹤。最近一次的追蹤檢查中發現，其異常指數已升高到第2級，由於合併有子宮肌瘤，因此在醫師建議下，接受腹腔鏡微創全子宮切除手術。切片病理報告顯示為子宮頸原位癌合併線體侵犯，幸好及早接受治療，否則就會演變成子宮頸癌！

大千醫院生殖中心主任暨婦產科醫師劉榮啟表示，一般婦女在接受子宮頸抹片檢查時，若出現抹片異常，即是子宮頸細胞化生不良，也就是癌症前期，分成第1、2、3級。第1和第2級約有10％-18％會進展到第3級，也就是相當於原位癌，此時則有10％-40％的癌症發生率，因此必須要接受手術治療。

大千醫院指出，9成以上的子宮頸癌是因感染HPV人類乳突病毒，造成細胞不正常生長，進而演變成癌症。然而有性行為的婦女感染HPV人類乳突病毒是很常見的，一般在感染後大多會自行痊癒，僅有少部分會進展至子宮頸癌前病變，甚至轉為子宮頸癌。因此，劉榮啟建議，當子宮頸抹片檢查發現異常時，應該進一步做HPV人類乳突病毒檢查，如果持續的抹片檢查皆有異常，則要考慮手術治療，才能及早防範子宮頸癌的發生。

除了定期做子宮頸抹片檢查之外，安全性行為與接種HPV疫苗也是重要的關鍵，若能做好健康防護，就能避免子宮頸癌找上身。