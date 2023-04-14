國資圖結合世界閱讀日及百年館慶活動，以「閱讀轉運站」主題推出特展、桌遊及心理測驗活動，館長馬湘萍熱情巧扮原野冒險家為開箱。（陳淑芬攝）

國資圖今年世界閱讀日結合百年館慶活動以「閱讀轉運站」主題推出特展、桌遊及心理測驗活動，館長馬湘萍14日巧扮原野冒險家為活動開箱，將透過闖關互動，帶入遊戲化閱讀教育。「生活會不會卡卡的？」她表示，閱讀是一門幸運科學，可從閱讀切換思考模式，從中得到力量，「人人都是閱讀人」，邀請民眾到圖書館找到自己的轉運之門。

國資圖館長馬湘萍在3月25日甫上任，今年世界閱讀日「閱讀轉運站」活動是她上任後首場大型活動，馬湘萍表示，人生常遇到困難或卡關，透過閱讀可以找到方向或啟發創意，進而翻轉人生，今年活動分成室內的桌遊及闖關遊戲；室外的文創、小農及出版業設攤市集，希望與民眾歡度世界閱讀日，找到生命價值。

活動打造突破人生卡關的10座閱讀轉運站，只要集章完成閱讀護照任務，就可獲得限量2000組的桌遊套組，還可抽iPad mini等獎品。另外，書香日活動將在4月22日推出「書適市場」、「草地派對」；5月13日有「館慶音樂會」、「生日派對」，邀請民眾在舒適溫暖的春陽下享受市集、音樂會及草地派對。

馬湘萍表示，國資圖定位是資訊圖書館，在電子書及資訊典藏服務必須引領全國、跟上世界，現代資訊科技通訊進步，閱讀習慣也逐漸改變，國資圖在尋書、借書及還書等三位一體的服務，可透過APP導航讓服務資訊化。此外，並協助各縣市建置硬體及軟體的人才培訓，書是精神的糧食，閱讀的力量很大，希望創造更多閱讀人，營造出「人人都是閱讀人」。