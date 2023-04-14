美國發生重大動物死傷慘劇！這起事件發生在當地時間10日晚間7點21分左右，德州迪米特鎮（Dimmitt）附近的「南福克乳品工廠」（South Fork Dairy）傳出爆炸起火，救難人員趕到現場發現1人重傷，至少1.8萬頭乳牛遭活活燒死，事故發生原因仍在調查當中。

從當地警方發布的畫面可以看到，滾滾濃煙從工廠不斷向上竄出，遠從幾公里外就可以看得到，不難想像爆炸當時的威力有多麼猛烈。

美國德州迪米特鎮「南福克乳品工廠」10日驚傳爆炸，現場滾滾濃煙不斷竄出，遠從幾公里外就能看到。（圖／路透）

美國德州迪米特鎮的「南福克乳品工廠」10日驚傳爆炸事故，造成1人重傷，至少1.8萬頭乳牛活活燒死的慘劇。

這起事故造成1人重傷受困，消防人員趕到後立刻將他送醫治療。然而牧場裡的動物卻沒有那麼幸運，卡斯楚郡警長李維拉（Sal Rivera）表示，估計至少有1.8萬頭乳牛被燒死，「部分乳牛受到重傷，必須被銷毀。」

德州農業廳廳長米勒（Sid Miller）指出：「這是德州史上最致命的牛舍火災」。

初步調查顯示，事故起因可能是農場內用來處理糞便的設備「過熱」起火，點燃了甲烷，引發大規模爆炸。詳細原因仍有待進一步釐清。

根據美國動物福祉研究所（Animal Welfare Institute）資料，過去10年來已有將近650萬隻農場動物在大火中喪生，包括大約600萬隻雞和7300頭牛。