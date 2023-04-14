隨著疫情趨緩、國旅熱潮大爆發，東港區漁會結合家政班順勢舉辦「東港食魚教育展」，帶領遊客從產地到餐桌進入漁村小鎮的美食世界，17至31日在漁會一樓大廳展出，而且每天還限量送華僑市場美食券、假日免費體驗手作DIY，不僅有看頭，還有得吃又有得拿，好康三重送。

東港區漁會表示，來看展的民眾只要填寫學習單正確，就有機會獲贈美食券50元，同時還將開設8梯次假日「手作文創DIY免費體驗課程」，製作「海洋文創零錢包」、「黑鮪文創帆布環保袋絹印」，作品完成後不僅可以帶回家，還能獲得加贈的美食券200元。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，近3年來受疫情影響，魚價滑落，如今防疫大鬆綁，邁向疫後新生活，國旅熱潮爆發，為此，漁會今年首度策辦東港食育教育推廣活動，盼在加強民眾食魚知能、教育體驗的同時，也能推廣國產水產品、促進民眾消費並振興地方產業發展，讓大家知道，來東港不只是吃海鮮美食而已，更能深入認識東港深厚的漁業文化底蘊。

鄭鈺宸說，活動規畫有「食魚文化走廊」和「家政班漁村文創手作品」2大展覽，食魚展以看板、魚體模型、實體漁具、影片等方式展示東港主要盛產的漁產（鮪魚旗魚、櫻花蝦）、產季、捕撈方式、食用方式及相關保育宣導，「黑鮪魚故鄉」則介紹東港漁業、「鮪躍東港」簡介鮪類及類鮪類和黑鮪美食、「旗開得勝」簡介旗魚和料理、「美饌櫻蝦戀」櫻花蝦小檔案辨識及料理。

至於「漁村文創手作品」實物展，參展成員來自漁會家政班成員55人，精挑細選展出近百件，作品富含海洋風格變廢成寶特色，兼具環保實用美觀性，由生活教育實踐做起，響應節能減碳及海洋保育，在地連結親近海洋，展現漁村人文之美，包含襪子娃娃、萬用零錢包、手工皂、波西米亞風吊籃、海洋風盆器裝飾、陶藝品等。

此外，漁會還組織家政班志工投入製作「魚食料理愛心便當」，便當菜色2主菜肉加3配菜，配合時節，魚肉主菜以無骨東港在地盛產魚貨鮪魚和旗魚，搭配新鮮時蔬菜餚，豐富且營養均衡，將分送東港鎮內獨居長者、低收弱勢族群，連結回饋社區關懷戶，帶動地產地消友善環境飲食消費。