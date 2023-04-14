紫爆！中山高南下內壢段事故 下班車潮嚴重回堵5公里 17:292023/04/14 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（14）日下午5時許國道一號中山高南下內壢段55.7公里處發生事故。（簡銘柱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（14）日下午5時許國道一號中山高南下內壢段55.7公里處發生事故，因是下班時段車陣嚴重回堵，目前已回堵5公里，目前現場還在排除中，高公局請民眾耐心開車。 輕忽風險！國道上撞工程車 逾4成裝了「它」 國1湖口段大小車碰撞「轎車遭壓上護欄」 2人傷回堵10公里 上班族注意！國1北上圓山段2車追撞 一度回堵6公里 #回堵 #內壢 #車陣 #5公里 #南下 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1高架「7車追撞」 車流一度回堵 09:052023/04/11 社會 內湖槍擊案槍手行蹤曝光 疑二度變裝搭公車逃逸 12:342023/04/14 社會 台鐵內壢站死傷事故 桃園-中壢改單線通行 21:482023/04/11 生活 魚貨車國道1自撞護欄翻覆 鮮魚散落車道車流回堵1公里 00:052023/04/11 社會 國道1 岡山段砂石車撞聯結車 車頭撞爛一度回堵6公里 12:242023/04/12 社會 國道客運北上追撞大貨車 後方一度回堵1公里 09:222023/04/10 社會 蘇花路廊北返車潮湧現 崇德路段啟動分流管制 16:142023/04/04 生活 連假第2天國1不平靜！水上段南下火燒車 黑煙竄天回堵5km 10:382023/04/02 社會 中國沙塵暴襲日 島根縣能見度降到5公里 14:302023/04/12 國際 清明連假第2天 蘇花路廊車多順暢明將湧現北返潮 11:312023/04/02 生活 林口聯結車自撞車體翻覆 台15線南下車道一度受阻 16:072023/04/08 社會 國道5號車流翻轉 今北上恐塞至深夜 12:012023/04/04 生活 內壢站民眾落軌遭自強號撞擊身亡 桃園-中壢列車延誤 22:252023/04/11 社會 收假了 國道5號北上車流預估傍晚紓解 10:592023/04/05 生活 MINI小車遭砂石車擠扁 他「從爛鐵中爬出」畫面震驚萬人 17:402023/04/09 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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