在今年1~3月當中，愛馬仕的銷售來到33.8億歐元(約37.4億美元)，以固定匯率計算，增加了23%，並優於Visible Alpha預估的成長15%。

財務長Eric du Halgouet對媒體表示，美國商店的客流量持續增加。雖然競爭對手LVMH集團在本周稍早指出，美國需求有走弱。

財務長說：「我們在美國所看到的是全球範圍內(門市)的客流量有所增加，我們看到4月出現的趨勢仍然是有利於我們的，客流量仍然非常強勁」。

「就總體趨勢而言，我們顯然仍保持警惕。但是我們至今並沒有看到有放緩」。

伯恩斯坦分析師Luca Solca說，愛馬仕在美國市場取得強勁增長，尤其值得注意。該集團公佈在美國地區銷售成長大增19%，而LVMH集團在美國市場的增幅僅為8%。

作為奢侈品產業表現最穩定的品牌之一，愛馬仕以抵禦景氣低迷而知名，經典的等待名單作風，獲得年長者和頂級富裕消費者的青睞，讓愛馬仕更容易抵抗經濟危機。

精心的製造和庫存管理，有助於品牌的獨特性，1萬美元起跳的額外購買鉑金包作風，加上等待名單，往往增加了轉售的價值。

愛馬仕也一直在投資美國市場。去年美國市場的年銷售額佔總銷售額的18%。愛馬仕在佛州、德州以及紐約的麥迪遜大道都開設了新店。

在周四大漲3.1%之後，愛馬仕股價在周五早盤繼續上漲1.2%，暫報1968歐元。